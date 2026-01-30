ზელენსკიმ შეაჯამა "ენერგეტიკული ზავის" პირველი დღე

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ ფაქტობრივად შეწყვიტა დარტყმები მისი ქვეყნის ენერგეტიკის ობიექტებზე. ამ განცხადებით ზელენსკი გამოვიდა 30 იანვარს, თავის საღამოს ტრადიციულ მიმართვაში.
"პარასკევის ღამიდან ჩვენს ყველა ოლქში მართლაც არ ყოფილა დარტყმები ენერგეტიკულ ობიექტებზე. თითქმის არ ყოფილა. დონეცკის ოლქის გამოკლებით - სადაც ავიამბომბებით განხორციელდა ერთი დარტყმა გაზის ინფრასტრუქტურაზე" - აღნიშნა ზელენსკიმ.
უკრაინის პრეზიდენტმა ისაუბრა რუსეთის ორიენტიაციის ცვლილებაზე, ლოგისტიკაზე დარტყმების მიმართულებით - კერძოდ, დარტყმა განხორციელდა უკრაინის რკინიგზის კომპანიის ვაგონ-ელექტროსადგურზე. ამასთან, ზელენსკის თქმით, მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ჩვეული თავდასხმები დრონებითა და საჰაერო ბომბებით.
მანამდე აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სთხოვა ერთი კვირით შეეწყვიტა ცეცხლის გახსნა უკრაინის ქალაქებზე, "ექსტრემალური სიცივის გამო" - და რომ პუტინმა ამას დათანხმდა. ტრამპმა დასძინა, რომ რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში "დიდი პროგრესია მიღწეული". ამავე შინაარსის განცხადებით გამოვიდა ტრამპის საგანგებო წარმომადგენელი, სტივ უიტკოფიც - მისი თქმით, მნიშვნელოვანი წარმატება გამოიკვეთა ტერიტორიული საკითხების განხილვაშიც.
კრემლის პრესმდივანმა, დმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ ტრამპმა პუტინს წერილობით სთხოვა 1 თებერვლამდე "თავი შეეკავებინა კიევზე დარტყმებისგან", რათა მოლაპარაკებებისთვის ხელსაყრელი პირობები შექმნილიყო.
1 თებერვალს იგეგმება მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომელიც ორმხრივი ფორმატით ჩატარდება, უკრაინასა და რუსეთს შორის - იუწყება რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ფორუმი