მოსკოვის სასამართლომ "ლგბტ-პროპაგანდად" მიიჩნია როკ-ჯგუფ Queen-ის ფოტო

მოსკოვის სასამართლომ უარყო საჩივარი ქალაქის მცხოვრების, დავიდ გევოდიანისგან - რომელიც მანამდე დააჯარიმეს "ლგბტ პროპაგანდის" მუხლით, სოციალურ ქსელ ВКонтакте-ზე ქალის სამოსში ჩაცმული კაცების ფოტოს გამოქვეყნების გამო.
მოსკოვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით - რომელიც გამოცემა "ვიორსტკამ" გაასაჯაროვა - ირკვევა, რომ საქმე ეხება ლეგენდარული ბრიტანული როკ-ჯგუფის, Queen-ის წევრების ფოტოს, რომელიც ასახავს ამ ჯგუფის ჰიტის, I Want to Break Free-ის ვიდეოკლიპის გადაღების მომენტს.
გასული წლის 26 მარტს მოსკოვის ნაგატინსკის რაიონულმა სასამართლომ 21 წლის დავიდ გევონდიანი დააჯარიმა ოთხი პროტოკოლით, რომლებიც მიემართებოდა ექსტრემიზმს და ლგბტ თემატიკას - ამის შესახებ "მედიაზონა" იუწყებოდა. თუმცა, რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან არ ჩანდა "ქალების სამოსის და აქსესუარების (თმაში საბავშვო სარჭები) მატარებელი კაცების" რომელი ფოტო ჩაითვალა "ლგბტ პროპაგანდად".
გევოდიანმა გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, კანონის დარღვევის საფუძვლის არარსებობის არგუმენტით. თავის საჩივარში მან აღნიშნა, რომ ქალის სამოსში ჩაცმული კაცების ფოტო არ წარმოადგენს "ლგბტ პროპაგანდას", არამედ არის ფოტო ჯგუფ Queen-ის ვიდეოკლიპის გადაღების ადგილიდან და მასზე ამ ჯგუფის წევრი მუსიკოსები არიან გამოსახული. სასამართლომ ეს არგუმენტი უარყო.
"საიტზე გამოქვეყნება ჯგუფ Queen-ის წევრების ფოტოსი, რომელზეც ისინი ქალის სამოსში არიან გადაცმული, არ ატარებს რაიმე მუსიკალურ აზრს, გავრცელებული ინფორმაციის ზოგადი მნიშვნელობის გათვალისწინებით" - ამბობს მოსკოვის საქალაქო სასამართლო.
გევონდიანის ქმედებები სასამართლომ პროპაგანდად მიიჩნია არგუმენტით, რომ "ისინი დადებითად აფასებს არატრადიციული სექსუალური კავშირების საფუძვლებს და მათ ბუნებრივად ახასიათებს", რაც არღვევს წარმოდგენებს ქალისა და კაცის ურთიერთობებზე და "ანგრევს ოჯახურ ღირებულებებს".
სიმღერა I Want to Break Free ჯგუფის ბასისტმა, ჯონ დიკონმა დაწერა და ის შეტანილია ალბომში The Works (1984). სიმღერის ვიდეოკლიპი არის პაროდია საპნის ოპერაზე Coronation Street, რომელიც წლების განმავლობაში გადიოდა ტელეარხ ITV-ზე. ვიდეოკლიპი ასევე მიემართება ბრიტანელი მხატვრის, რიჩარდ ჰამილტონის კოლაჟს სათაურით "მაინც რა ხდის დღევანდელ სახლებს ასე განსხვავებულს, ასე მიმზიდველს?" (1956) - ამ კოლაჟს პოპ-არტის ერთ-ერთ ადრეულ ნიმუშად მიიჩნევენ.
ფორუმი