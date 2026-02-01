2 ადამიანი დაიღუპა დნეპრში რუსული დრონის იერიშის შედეგად

უკრაინაში, ქალაქ დნეპრში, რუსული დრონების იერიშს ორი ადამიანი - ქალი და კაცი ემსხვერპლა. ინფორმაციას ქალაქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრ განჯა ავრცელებს.
მისი სიტყვებით, შეტევა ღამით განხორციელდა, გაჩნდა ხანძარი, რის შედეგადაც სრულად განადგურდა ერთი კერძო სახლი და დაზიანდა - ორი.
გარდა ამისა, 31 იანვრის საღამოსა და პირველი თებერვლის ღამით, საარტილერიო ცეცხლისა და დრონების თავდასხმების ქვეშ მოჰყვა ფრონტისპირა ნიკოპოლის რაიონი.
დაზიანდა ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი, ოთხი კერძო სახლი, სამეურნეო ნაგებობა, კაფე და რამდენიმე მაღაზია.
