ЭХО КАВКАЗА
ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებს „ტერორისტულ ჯგუფებად“ აცხადებს

ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე, მოჰამად ბაქერ ყალიბაფი
ევროკავშირის მიერ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის (IRGC) ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადების შემდეგ, ირანის პარლამენტის დეპუტატები სხდომაზე IRGC-ის ფორმებით მივიდნენ და პროტესტის ნიშნად ლოზუნგებს სკანდირებდნენ.

ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ, მოჰამად ბაქერ ყალიბაფმა, 1 თებერვალს ასევე განაცხადა, რომ თეირანი ევროპული ქვეყნების არმიებს „ტერორისტულ ჯგუფებად“ მიიჩნევს:

„IRGC-ის ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადების წინააღმდეგ მიღებული კანონის მე-7 მუხლის მიხედვით, ევროპული ქვეყნების არმიები ტერორისტულ ჯგუფებად ითვლება და ამ გადაწყვეტილების შედეგებზე პასუხისმგებლობა ევროკავშირს დაეკისრება“.

29 იანვარს ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ "გუშაგთა კორპუსი" ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში შეიყვანონ, - ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეოპოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა კაია კალასმა, სოციალურ ქსელ X-ში განაცხადა.

IRGC-ის ნაწილი, "ბასიჯთა" რაზმები დემონსტრაციების ჩახშობისას მთავარი ძალა იყო.

გადაწყვეტილების შემდეგ “გუშაგთა კორპუსი” მოხვდა იმავე კატეგორიის ისეთ ორგანიზაციებს შორის, როგორებიცაა „ისლამური სახელმწიფო“, ჰამასი და „ალ-ყაიდა". ამ ნაბიჯით ევროპის ქვეყნები ირანის ხელმძღვანელობის მიმართ პოზიციას, სულ მცირე, სიმბოლურად იცვლიან.

ირანში იანვრის დასაწყისში საპროტესტო გამოსვლების დროს ათასობით ადამიანი მოკლეს. აშშ-ში დაფუძნებულმა ადამიანის უფლებათა დამცველმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ ირანში ძალადობის შედეგად ბოლო კვირების განმავლობაში, სულ მცირე, 6373 ადამიანი დაიღუპა და, სავარაუდოდ, ეს რიცხვი კიდევ უფრო დიდია. ამავე ცნობით, 42450-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს.

