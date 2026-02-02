ირანში დააპატიმრეს "ოსკარზე" ნომინირებული ფილმის სცენარისტი

ამის შესახებ იტყობინება აშშ-ში დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი ორგანიზაციის, „ადამიანის უფლებათა აქტივისტები ირანში“ (HRAI), საინფორმაციო სამსახური.
რაში სდებენ მაჰმუდიანს ბრალს, ჯერ კიდევ უცნობია. Associated Press-ის ცნობით, იგი დააკავეს მას შემდეგ, რაც მან და კიდევ 16-მა პირმა 28 იანვარს ხელი მოაწერეს განცხადებას, რომელშიც დაგმეს ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი და რეჟიმის მიერ საპროტესტო აქციების სასტიკი ჩახშობა.
ირანელი ადამიანის უფლებათა დამცველების თქმით, დაპატიმრებულია ასევე განცხადების კიდევ ორი ხელმომწერი, ვიდა რაბანი და აბდულა მომენი.
ფილმ „უბრალო შემთხვევის“ რეჟისორმა ჯაფარ ფანაჰიმ დაგმო მაჰმუდიანის დაპატიმრება. „მეჰდი მაჰმუდიანი არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დამცველი და სინდისის პატიმარია; ის არის მოწმე, მსმენელი და იშვიათი მორალური ყოფნა - ყოფნა, რომლის არარსებობაც მაშინვე იგრძნობა როგორც ციხის კედლებში, ასევე მის გარეთ“, თქვა მან.
ფანაჰიმ ასევე ხელი მოაწერა 28 იანვრის განცხადებას, რომელშიც ნაწილობრივ ნათქვამია: „მოქალაქეების მასობრივი და სისტემატური მკვლელობა, რომლებიც მამაცურად გამოვიდნენ ქუჩებში უკანონო რეჟიმის დასასრულებლად, წარმოადგენს ორგანიზებულ სახელმწიფო დანაშაულს კაცობრიობის წინააღმდეგ“.
HRAI-ის თანახმად, 1 თებერვლის მონაცემებით, ირანში საპროტესტო აქციების დროს დადასტურებულია 6842 ადამიანის დაღუპვა, კიდევ 11280 შემთხვევა მოწმდება; დაშავდა 11000-ზე მეტი ადამიანი. სხვა წყაროები სხვადასხვა ციფრებს ასახელებენ, მაგრამ ყველა ცნობაში ლაპარაკია ათასობით მსხვერპლზე.
კვირას ირანის პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშქიანის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა 2986 დაღუპულის სახელი. მთავრობის განცხადების თანახმად, 3117 დაღუპულის შესახებ ადრე მოწოდებულ მონაცემებთან შეუსაბამობა განპირობებულია იმით, რომ გარდაცვლილთაგან 131-ის ვინაობა ჯერ არ არის დადგენილი და ზოგიერთ შემთხვევაში პირადი მონაცემები არ ემთხვეოდა მოსახლეობის რეგისტრაციის მონაცემთა ბაზაში არსებულ ინფორმაციას.
