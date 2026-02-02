Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ორწლიანი პაუზის შემდეგ მუშაობა განაახლა ღაზისა და ეგვიპტის დამაკავშირებელმა სასაზღვრო პუნქტმა რაფაში

ეგვიპტის სასწრაფო დახმარების მანქანები პაციენტებს უცდიან რაფაჰის საკონტროლო-გამშვებ პუნტში. 2 თებერვალი, 2026.
ეგვიპტის სასწრაფო დახმარების მანქანები პაციენტებს უცდიან რაფაჰის საკონტროლო-გამშვებ პუნტში. 2 თებერვალი, 2026.

რაფაჰის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის გავლით, რომელიც ეგვიპტესა და ღაზის სექტორის საზღვარზეა, ორშაბათს, 2 თებერვალს, პირველმა მოგზაურებმა გაიარეს. ამის შესახებ AFP იტყობინება ისრაელის ანონიმ მოხელეზე დაყრდნობით.

ისრაელმა საკონტროლო-გამშვები პუნქტი ორი მიმართულებით გახსნა მას შემდეგ, რაც იქ ჩავიდნენ ევროკავშირის საზღვრისპირა დახმარების მისიის, EUBAM-ის, წარმომადგენლები. ეგვიპტის ტელეარხ Al-Kahera News-ის თანახმად, რომელიც ახლოს არის ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, საზღვრის გახსნის პირველ საათებში მასზე 50-50-მა ადამიანმა გაიარა თითო მიმართულებით. მსგავს ინფორმაციას ავრცელებს ისრაელის საზოგადოებრივი ტელეარხი KAN-იც.

რაფაჰის საკონტროლო-გამშვები პუნქტი ორი წლის განმავლობაში იყო დახურული და მან 1 თებერვალს განაახლა მუშაობა შეზღუდული მოცულობით. როგორც იუწყება ისრაელის უწყება Cogat-ი, რომელიც მუშაობს პალესტინურ ტერიტორიებზე სამოქალაქო საკითხებზე, ეს ნაბიჯი არის ნაწილი შეთანხმებისა ისრაელსა და ტერორისტულ ორგანიზაცია ჰამასს შორის, რომელიც 2023 წლის ოქტომბერში დაესხა თავს ისრაელს. რაფაჰის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ამუშავება EUBAM-ის მეთვალყურეობით მიმდინარეობს.

როგორც ვარაუდობენ, ღაზიდან ეგვიპტეში პირველ რიგში გაემგზავრებიან ის ადამიანები, ვისაც სამედიცინო დახმარება სჭირდება. პალესტინელთა ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, ამჟამად სექტორიდან გასვლის ნებართვა მიიღო 200-მდე პაციენტმა. როგორც Deutsche Welle იტყობინება, ეგვიპტეში პალესტინელთა მისაღებად ემზადება 150 საავადმყოფო, 12 ათასი მედიკოსი და სასწრაფო დახმარების 300 მანქანა.

რაფაჰის საკონტროლო-გამშვები პუნქტი ერთადერთი სასაზღვრო გადასასვლელია, რომელიც ღაზის სექტორს არ აკავშირებს ისრაელთან.

რაფაჰის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის გახსნა აშშ-ის სამშვიდობო გეგმის ნაწილია. ისრაელი ამას დათანხმდა მას შემდეგ, რაც ჰამასმა ისრაელს დაუბრუნა მის ხელში დარჩენილი უკანასკნელი მძევლის, 24 წლის რან გვილის ნეშტი.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG