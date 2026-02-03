Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

თბილისში ბოლო ერთ კვირაში ორი ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოფრინდა

აშშ-ის საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავები. C-130J-30 ტიპის თვითმფრინავი 2 თებერვალს ჩამოფრინდა თბილისში, MC-130J - 30 იანვარს.
აშშ-ის საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავები. C-130J-30 ტიპის თვითმფრინავი 2 თებერვალს ჩამოფრინდა თბილისში, MC-130J - 30 იანვარს.

მოკლედ

  • თბილისის აეროპორტში 30 იანვარს და 2 თებერვალს ორი სხვადასხვა ამერიკული თვითმფრინავი დაჯდა.
  • ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავების თბილისში ჩამოსვლის შესახებ ცნობები ოფიციალური არხებით არ გავრცელებულა - მათი ფრენის მარშრუტები ჩანს FlightRadar24-ზე.
  • რადიო თავისუფლებამ ამ ფრენების მიზნობრიობის შესახებ კითხვებით მიმართა თბილისის აეროპორტს, თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის საელჩოს საქართველოში - ამ მასალის გამოქვეყნების მომენტში პასუხი მხოლოდ აეროპორტისგან გვაქვს მიღებული. მათ გვითხრეს, რომ ამ საკითხზე კომენტირება მათ კომპეტენციაში არ შედის.

30 იანვარს, 22:41 წუთზე თბილისში დაფრინდა ბუქარესტის საერთაშორისო აეროპორტიდან მომავალი, აშშ-ის საჰაერო ძალების MC-130J ტიპის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავი. 2 თებერვალს კი, 22:54 წუთზე თბილისის აეროპორტში C-130J-30 დაეშვა - ის რამშტაინის სამხედრო ბაზიდან გამოფრინდა.

თბილისში ჩამოსული ორივე ამერიკული სამხედრო ხომალდი ტვირთის გადამზიდის ფუნქციის მატარებელია. FlightRadar24-ის მონაცემებით, ორივე თვითმფრინავი თბილისის აეროპორტში ორ საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში იყო გაჩერებული.

რა ვიცით მათ მარშრუტებზე:

  • MC-130J ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი თბილისში გამოფრენამდე გაერთიანებული სამეფოს ქალაქ მილდენჰოლში მდებარე ბრიტანულ-ამერიკული სამხედრო ავიაბაზიდან აფრინდა და გერმანიის ქალაქ რამშტაინში აშშ-ის ავიაბაზაზე საათ-ნახევრიანი შეჩერების შემდეგ, ბუქარესტში ჩაფრინდა. თბილისის შემდეგ სად წავიდა, არ ჩანს, მაგრამ 31 იანვარს შტუტგარტის აეროპორტში ახორციელებს შემდეგ ფრენას.
  • FlightRadar24-ზე არ ჩანს, თბილისის დატოვების შემდეგ რა მიმართულებით გაფრინდა C-130J ტიპის სუპერ ჰერკულესი, რომელიც თბილისში 2 თებერვლის ღამეს ჩამოვიდა რამშტაინის სამხედრო ბაზიდან.

ჩვენ ვცდილობდით მეტი ინფორმაცია გაგვეგო იმის შესახებ, რა მიზნით ჩამოვიდა ამერიკული სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავები საქართველოში - ამერიკის საელჩოსთან და საქართველოს მთავრობასთან გაგზავნილი კითხვების პასუხების მიღების შემთხვევაში, ტექსტი განახლდება.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG