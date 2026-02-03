აშშ-ის კონგრესის ქვედა პალატამ მხარი დაუჭირა ნაწილობრივი "შატდაუნის" დასრულებას

3 თებერვალს აშშ-ის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა (217 - მომხრე, 214 - წინააღმდეგი) მთავრობის ნაწილობრივი "შატდაუნის" დასრულებას.
კენჭისყრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე აშშ-ის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა განაცხადა: "შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობის 96% დაფინანსებულია, მაგრამ დარჩენილი 4% ძალიან მნიშვნელოვანია - გაიხსენეთ, რას მოიცავს საშინაო უსაფრთხოება. ეს არ არის მხოლოდ იმიგრაცია, საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლი. ის მოიცავს TSA-საც, რომელიც აეროპორტებში ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას შეეხება, ეს ეხება სანაპირო დაცვას, საიდუმლო სამსახურს, საგანგებო ვითარებათა ფედერალურ სამსახურს... ასე რომ, თამაშის დრო არ არის“.
დემოკრატები და რესპუბლიკელები ვერ თანხმდებიან საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტის (DHS) დაფინანსებაზე, რომელზე შეთანხმების მისაღწევადაც ვადა 13 თებერვლამდე აქვთ. DHS-ი მოექცა ძლიერი კრიტიკისა და ინტერესის ქვეშ მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მინეაპოლისში იმიგრაციის ფედერალურმა აგენტებმა აშშ-ის ორი მოქალაქე მოკლეს. შეთანხმება "შატდაუნის" დასრულებაზე შედგა იმ პირობით, რომ საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტის რეფორმასა და დაფინანსებაზე კონგრესში კიდევ ათ დღეს იმსჯელებენ.
აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ნათქვამი აქვს, რომ კანონმდებელთა მხარდაჭერის შემთხვევაში „დაუყოვნებლივ“ მოაწერდა ხელს "შატდაუნის" დასრულებას.
გასულ პარასკევს სენატში მხარდაჭერის (71-29) შემდეგ, პრეზიდენტმა ტრამპმა წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელებს მოუწოდა მთავარი ფინანსური კანონის არსებული ფორმით მხარდაჭერისკენ, რითაც უარი თქვა ზოგიერთი თანაპარტიელის მოთხოვნით ცვლილებების შეტანაზე. მოელიან, რომ საშინაო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დაფინანსებაზე ორპარტიული შეთანხმების მიღწევა რთული იქნება.
აპროპრიაციების კომიტეტის წევრმა რობერტ ადერჰოლტმა განაცხადა, რომ „ძალიან ძნელი“ იქნება DHS-ის დაფინანსებაზე დათქმულ ვადაში შეთანხმება - „უზარმაზარი განსხვავებებია“, - განაცხადა მან, - „მოველი და ასეთი საუბრებიც მესმის, რომ საკითხს დავძრავთ, ცოტათი წინ წავწევთ იქამდე, ვიდრე უთანხმოებები არ მოგვარდება. ...მინიმუმ, ალბათ 1 მარტამდე გაგრძელდება“.
აშშ-ის ხელისუფლების მუშაობის ნაწილობრივი შეჩერება - "შატდაუნი" - დაიწყო 31 იანვარს, რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც სენატმა მთავრობის საკვანძო უწყებების მიმდინარე საფინანსო წლის განმავლობაში დაფინანსების კანონპროექტთა პაკეტი მიიღო. ასეთ უწყებებს შორისაა პენტაგონი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, ფინანსთა და ჯანდაცვის სამინისტროები.
ერთი წლის განმავლობაში ეს აშშ-ის ხელისუფლების მუშაობის უკვე მეორე შეჩერებაა. წინა "შატდაუნი", რომელიც გაგრძელდა 2025 წლის 1 ოქტომბრიდან 14 ნოემბრამდე, იყო ყველაზე ხანგრძლივი ქვეყნის ისტორიაში.
