რუბიო: უკრაინაზე მოუგვარებელი საკითხების სია შემცირდა, მაგრამ ურთულესი საკითხები კვლავაც გადაუჭრელია

რუსეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში გადაუჭრელი საკითხების სია მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა „ყველაზე რთული“ საკითხები კვლავაც გადაუჭრელი რჩება, განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ.
„გვჯერა, რომ რეალურ პროგრესს მივაღწიეთ. თუ გადავხედავთ გასული წლის ამ დროს არსებული ღია საკითხების სიას და უკრაინასა და რუსეთს შორის რეგიონული სამშვიდობო შეთანხმების ამჟამად არსებულ ღია საკითხების სიას, ის მნიშვნელოვნად შემცირდა“, თქვა რუბიომ.
მისი სიტყვებით, ეს კარგი ამბავია. ცუდი ამბავი კი ის არის, რომ „კვლავაც რჩება ყველაზე რთული საკითხები“ და ომი გრძელდება.
მარკო რუბიომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აშშ აპირებს მოლაპარაკებების პროცესის ერთგული დარჩეს. მისი თქმით, უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში გარღვევა შეიძლება მოხდეს იმ დროს, როდესაც სიტუაცია უიმედოდ გამოიყურება.
„მნიშვნელოვანია, გვესმოდეს: როდესაც საქმე შეიარაღებული კონფლიქტის დასრულებას ეხება, ხშირად ყველაფერი სრულიად უიმედო ჩანს, სანამ გარღვევა მოხდება, ზოგჯერ სრულიად მოულოდნელი. ზუსტად ეს მოხდა ღაზის შემთხვევაში“, თქვა რუბიომ.
4 თებერვალს აბუ-დაბიში დასრულდა რუსეთს, უკრაინასა და აშშ-ს შორის სამმხრივი მოლაპარაკებების პირველი დღე. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიზანია უკრაინაში რუსეთის აგრესიის დასრულების გზების გამონახვა.
შეხვედრა, რომელიც დახურულ კარს მიღმა ჩატარდა, დაახლოებით ხუთ საათს გაგრძელდა. ტასისა და Axios-ის წყაროების ცნობით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებებს 5 თებერვალს დილით გააგრძელებენ.
აბუ-დაბიში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე რუსეთის დელეგაციას გენერალური შტაბის მთავარი სამმართველოს უფროსი იგორ კოსტიუკოვი უდგას სათავეში, უკრაინის დელეგაციას კი ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი კირილო ბუდანოვი ხელმძღვანელობენ.
აშშ-ის მხარეს წარმოადგენენ პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივენ უიტკოფი და დონალდ ტრამპის მრჩეველი და სიძე ჯარედ კუშნერი.
კრემლს მოლაპარაკებების პირველი დღის შედეგებზე კომენტარი არ გაუკეთებია. რუსტემ უმეროვის თქმით, შეხვედრა კონსტრუქციული იყო. არაბთა გაერთიანებული საემიროების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროგრესის იმედი გამოთქვა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ტერიტორიული საკითხი.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ადრე განაცხადა, რომ დონბასი რუსეთის „ისტორიული ტერიტორიაა“, რომელსაც ის სამხედრო გზით ან სხვა საშუალებებით დაიბრუნებს. კიევი კატეგორიულად უარზეა, დათმოს ამ ტერიტორიებზე პრეტენზიები.
რუბიომ ადრე განაცხადა, რომ ტერიტორიული საკითხი სამშვიდობო გეგმაში ერთადერთ გადაუჭრელ საკითხად რჩება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, თავის მხრივ, განაცხადა, რომ ტერიტორიული საკითხის მოგვარება მხოლოდ პუტინთან პირადი შეხვედრით შეიძლება.
