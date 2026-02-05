ზელენსკის თქმით, უკრაინა მზადაა დრონები პოლონურ თვითმფრინავებში გაცვალოს

კიევი მზადაა, დრონები საჰაერო თავდაცვის რაკეტებსა და MiG-29 ტიპის პოლონურ გამანადგურებლებში გაცვალოს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 5 თებერვალს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ზელენსკიმ ასევე თქვა, რომ მათ განიხილეს პოლონეთსა და უკრაინას შორის ელექტროქსელის კავშირის განვითარების საკითხი - უკრაინის ენერგოსისტემა ბოლო თვეების განმავლობაში რუსეთის საჰაერო დარტყმების სამიზნე იყო.
უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელსაც აშშ უჭერს მხარს, უახლოეს მომავალში გაგრძელდება, განაცხადა ზელენსკიმ 5 თებერვალს მას შემდეგ, რაც აბუ-დაბიში მოლაპარაკების მეორე რაუნდი დასრულდა.
მან დასძინა, რომ უკრაინის მხარემ რუსეთის დელეგაციასთან სამხედრო ტყვეების შემდგომი გაცვლის საკითხი წამოჭრა მას შემდეგ, რაც ორმა მხარემ 5 თებერვალს სულ 314 პატიმარი
გაცვალა.
უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მიერ 5 თებერვალს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, 4 თებერვლის საღამოდან რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს ორი ბალისტიკური რაკეტით „ისკანდერ-მ“ და 183 უპილოტო საფრენი აპარატით.
სარდლობის თანახმად, ადგილობრივი დროით 08:00 საათისთვის დადასტურებული იყო 156 რუსული დრონის მოგერიება და ბალისტიკური რაკეტებითა და 22 დრონით პირდაპირი დარტყმა 16 ადგილზე.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომაც განაცხადა, რომ ღამის განმავლობაში მოიგერიეს 95 უკრაინული დრონი, მათ შორის ყველაზე მეტი, 35 - კრასნოდარის მხარეში, 27 - როსტოვის ოლქში, 21 - აზოვის ზღვის თავზე და დანარჩენი ბელგოროდის და ვოლგოგრადის ოლქებსა და ყირიმში. ეს უწყება, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი დრონების რიცხვს.
