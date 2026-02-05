ამერიკელი და რუსი სამხედროები მაღალი დონის დიალოგს აღადგენენ, აცხადებს აშშ-ის არმია

აშშ-ის შეიარაღებული ძალების თანახმად, 5 თებერვალს აბუ-დაბიში გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ვაშინგტონი და მოსკოვი შეთანხმდნენ, აღადგინონ მაღალი რანგის სამხედროთა შორის დიალოგი, რომელიც ოთხ წელზე მეტი ხნის განმავლობაშია შეჩერებული, იტყობინება Reuters-ი.
„კომუნიკაციის ეს არხი შეჩერდა 2021 წლის შემოდგომაზე, კონფლიქტის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე“, - ნათქვამია აშშ-ის ევროპული სარდლობის განცხადებაში, რომელიც რუსეთის უკრაინაში შეჭრას გულისხმობდა.
„ხელახლა აღდგენა მოჰყვა არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქში გამართულ შეხვედრებს აშშ-ის ევროპული სარდლობის მეთაურს, გენერალ ალექსუს გ. გრინკევიჩსა და რუს და უკრაინელ სამხედრო მაღალჩინოსნებს შორის“, - წერს სარდლობა დოკუმენტში.
ამის ფონზე კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი კვლავ მზადაა მოლაპარაკებისთვის, თუ აშშ კონსტრუქციულად უპასუხებს მის წინადადებას, დაიცვას ბირთვული იარაღის შესახებ დაწესებული შეზღუდვები „ახალი START-ის" თანახმად, რომელსაც ვადა ეწურება.
“თუ რაიმე კონსტრუქციული პასუხი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიალოგს გავმართავთ“, - განუცხადა პესკოვმა ჟურნალისტებს.
