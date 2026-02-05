პოლონეთში აშშ-ის ელჩი წყვეტს ურთიერთობას პარლამენტის სპიკერთან ტრამპის „აღმაშფოთებელი“ „შეურაცხყოფის“ გამო

აშშ-ის საელჩოს პოლონეთში „აღარ ექნება შემდგომ ურთიერთობა“ პოლონეთის პარლამენტის სპიკერთან მას შემდეგ, რაც მან შეურაცხყოფა მიაყენა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, განაცხადა აშშ-ის ელჩმა 5 თებერვალს.
ტომ როუზმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა
ვლოძიმეჟ ჩაჟასტის მიერ აშშ-ის ლიდერის მიმართ „აღმაშფოთებელი და უმიზეზო შეურაცხყოფის“ გამო.
„ჩვენ არავის მივცემთ ნებას, ზიანი მიაყენოს აშშ-პოლონეთის ურთიერთობებს და ან უპატივცემულობა გამოხატოს (ტრამპის მიმართ), რომელმაც ამდენი რამ გააკეთა პოლონეთისა და პოლონელი ხალხისთვის“, - დაწერა როუზმა X-ზე.
1 თებერვალს ჩაჟასტიმ გააკრიტიკა აშშ-ისრაელის ერთობლივი წინადადება დონალდ ტრამპისთვის ნობელის მშვიდობის პრემიის მინიჭებისთვის მხარდაჭერის შესახებ.
„მე არ დავუჭერ მხარს პრეზიდენტ ტრამპისთვის ნობელის მშვიდობის პრემიის მინიჭების წინადადებას, რადგან ის ამას არ იმსახურებს“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს.
ჩაჟასტიმ განაცხადა, რომ ტრამპის თეთრ სახლთან უფრო მჭიდრო კავშირის ნაცვლად, პოლონეთმა უნდა „გააძლიეროს არსებული ალიანსები“, როგორიცაა ნატო, გაერო და ჯანმო.
მან გააკრიტიკა ტრამპის ქმედება, მათ შორის ევროპული ქვეყნებისთვის ტარიფების დაწესება, გრენლანდიის ანექსიის მუქარა და, ბოლო დროს, მისი განცხადებები, რომ ნატოს მოკავშირეები ავღანეთის ომის დროს "ფრონტის ხაზს წოტათი დაშორდნენ."
„ეს პრინციპებისა და ღირებულებების პოლიტიკის დარღვევაა, ხშირად საერთაშორისო სამართლის დარღვევა“, - თქვა ჩაჟასტიმ.
როუზის რეაქციის შემდეგ, ჩაჟასტიმ ადგილობრივ საინფორმაციო საიტ Onet-ს განუცხადა: „მას შემდეგ, რაც ელჩის განცხადება გაკეთდა ჩემს პოზიციასთან დაკავშირებით პრეზიდენტ ტრამპის ნობელის მშვიდობის პრემიაზე კანდიდატურისთვის მხარის არდაჭერის გამო, მე ვინარჩუნებ ჩემს პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით“.
ჩაჟასტი ხელმძღვანელობს პოლონეთის ახალ მემარცხენე პარტიას, რომელიც პრემიერმინისტრ დონალდ ტუსკის პროევროპული მმართველი კოალიციის ნაწილია, რომელთანაც აშშ-ის ელჩმა განაცხადა, რომ მას „შესანიშნავი ურთიერთობები“ აქვს.
ამჟამად ის კოალიციაშია კონსერვატორ-ნაციონალისტ პრეზიდენტ კაროლ ნავროცკისთან, ტრამპის ხმამაღალ მხარდამჭერთან.
იანვრის ბოლოს, ჩაჟასტიმ, კიდევ რამდენიმე მაღალი რანგის პოლონელ პოლიტიკოსთან ერთად, დაგმო ტრამპის კომენტარი, რომ შეერთებულ შტატებს „არასდროს სჭირდებოდა“ ნატოელი მოკავშირეები.
პარლამენტის ლიდერმა ბრალდებებს „სკანდალური“ უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი „კატეგორიულად უნდა დაიგმოს”.
ავღანეთში აშშ-ის ხელმძღვანელობით მოქმედი ნატოს კოალიციის ფარგლებში ორმოცდასამი პოლონელი ჯარისკაცი და ერთი საჯარო მოხელე დაიღუპა.
პოლონეთში აშშ-ის ელჩი წყვეტს ურთიერთობას პარლამენტის სპიკერთან ტრამპის „აღმაშფოთებელი“ „შეურაცხყოფის“ გამო
აშშ-ის საელჩოს პოლონეთში „აღარ ექნება შემდგომ ურთიერთობა“ პოლონეთის პარლამენტის სპიკერთან მას შემდეგ, რაც მან შეურაცხყოფა მიაყენა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, განაცხადა აშშ-ის ელჩმა 5 თებერვალს.
ფორუმი