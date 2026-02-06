მილანში ოფიციალურად გაიხსნება ზამთრის XXV ოლიმპიადა

2026 წლის ზამთრის ოლიმპიადის შეჯიბრებები მილანსა და ზამთრის საკურორტო ქალაქ კორტინა დ'ამპეცოში გაიმართება.
იტალიაში ოლიმპიური მედლების მოსაპოვებლად იბრძოლებს მსოფლიოს 90-ზე მეტი ქვეყნის 2900-მდე სპორტსმენი.
- უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთისა და მისი მოკავშირე ბელარუსის სპორტსმენებს ზამთრის ოლიმპიადის შეჯიბრებებში მონაწილეობა მხოლოდ ნეიტრალური სტატუსით შეუძლიათ.
საქართველოდან სპორტის ორ სახეობაში, ფიგურულ ციგურაობასა და სამთო თხილამურობაში იასპარეზებს 8 სპორტსმენი.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინფორმაციით, მილანში გახსნის ცერემონიაზე საქართველოს მედროშეები იქნებიან მოციგურავეები ლუკა ბერულავა და დიანა დევისი, ხოლო კორტინაში - მოთხილამურეები ლუკა ბუჩუკური და ნინო წიკლაური.
იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ობიექტების უსაფრთხოების დასაცავად მობილიზებულია სამინისტროს 6000 თანამშრომელი, მათ შორის სნაიპერები, გამნაღმველები და ტერორიზმთან მებრძოლი ქვედანაყოფი.
2026 წლის ზამთრის ოლიმპიადა 22 თებერვალს დასრულდება. დახურვის ცერემონია გაიმართება იტალიის ქალაქ ვერონის ცნობილ ანტიკურ ამფითეატრში, „არენა დი ვერონაზე“.
