2025 წელს სახელმწიფომ დამატებით 552 სათვალთვალო კამერა განათავსა

მოკლედ

  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს განალებული მონაცემებით ირკვევა, რომ 2025 წელს სახელმწიფომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 552 ახალი სათვალთვალო კამერა დააყენა.
  • ახალი კამერების მესამედზე მეტი, 200 კამერა თბილისზე მოდის. თბილისის შემდეგ, ყველაზე მეტი ახალი კამერა ოზურგეთში დამონტაჟდა.
  • 2025 წელს წინა წელთან შედარებით სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული უფრო ნაკლები ახალი სათვალთვალო კამერა დაემატა საჯარო სივრცეებს - 2024 წელს ახალი კამერების რიცხვი ათასს აღწევდა.

სახელმწიფო სათვალთვალო სისტემებისთვის ძირითადად ჩინურ ტექნოლოგიებს იყენებს. ეს სტატისტიკა მოიცავს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მფლობელობაში მყოფ კამერებს და მასში დათვლილი არ არის მუნიციპალიტეტების მიერ დაყენებული კამერები.

2025 წელს ახალი კამერების განთავსების ადგილების შერჩევისას თბილისში ჩანდა მისი კავშირი ანტისამთავრობო უწყვეტი პროტესტის გეოგრაფიასთან - იმ საკვანძო ადგილებში, სადაც მოქალაქეები სისტემატიურად იკრიბებოდნენ დემონსტრაციების გასამართად თუ მსვლელობების მოსაწყობად, ახალი ან დამატებითი კამერები დამონტაჟდა.

