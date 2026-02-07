2025 წელს სახელმწიფომ დამატებით 552 სათვალთვალო კამერა განათავსა

სახელმწიფო სათვალთვალო სისტემებისთვის ძირითადად ჩინურ ტექნოლოგიებს იყენებს. ეს სტატისტიკა მოიცავს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მფლობელობაში მყოფ კამერებს და მასში დათვლილი არ არის მუნიციპალიტეტების მიერ დაყენებული კამერები.
2025 წელს ახალი კამერების განთავსების ადგილების შერჩევისას თბილისში ჩანდა მისი კავშირი ანტისამთავრობო უწყვეტი პროტესტის გეოგრაფიასთან - იმ საკვანძო ადგილებში, სადაც მოქალაქეები სისტემატიურად იკრიბებოდნენ დემონსტრაციების გასამართად თუ მსვლელობების მოსაწყობად, ახალი ან დამატებითი კამერები დამონტაჟდა.
ფორუმი