რუსეთმა დასავლეთ უკრაინაზე ფართო იერიში მიიტანა

7 თებერვალს, ღამით, რუსეთის არმიამ კვლავ განახორციელა დარტყმა უკრაინაზე ძირითადად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილზე. დრონებითა და რაკეტების თავდასხმებმა რამდენიმე რეგიონში ელექტროენერგიის გათიშვა გამოიწვია, იუწყება Current Time.
როვნოს რეგიონის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დარტყმების შედეგად ერთი პირი დაიღუპა. ასევე არიან დაშავებულები.
უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის, დენის შმიჰალის თქმით, თავდასხმის მთავარი სამიზნე ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა იყო, კერძოდ, ივანო-ფრანკოვსკის რეგიონში ბურშტინის თბოელექტროსადგური და ლვოვის რეგიონში დობროტვირის თბოელექტროსადგური. ელექტროქსელის სტაბილიზაციისთვის, „უკრენერგომ“ პოლონეთს სასწრაფო დახმარება სთხოვა.
ლვოვის რეგიონში 6 ათასი მოსახლე წყლისა და გათბობის გარეშეა, ასევე ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყდა რეგიონის უმეტეს ნაწილში.
რუსეთის მასშტაბური დარტყმის გამო, უკრაინის ატომური ელექტროსადგურები იძულებული გახდნენ შეემცირებინათ თავიანთი გამომუშავების სიმძლავრე, იტყობინება უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტრო. ეს გამოწვეული იყო ქვესადგურებზე დარტყმებით. სამინისტროს ცნობით, „მნიშვნელოვანი დაზიანების გამო, ელექტროქსელი გააწონასწორეს ელექტროენერგიის იმპორტით და მოხმარების შეზღუდვით“.
უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთმა ღამით უკრაინის მიმართულებით 400-ზე მეტი დრონი და დაახლოებით 40 სხვადასხვა ტიპის რაკეტა გაუშვა. „მთავარი სამიზნეა ელექტროქსელი, გამომუშავება და განაწილების ქვესადგურები. ზიანი მიადგა ვოლინის, ივანო-ფრანკოვსკის, ლვოვის და როვნოს რეგიონებს“, - წერს ზელენსკი.
მან ასევე განაცხადა, რომ როვნოში დაზიანდა მაღალსართულიანი შენობა, ხოლო დრონებმა დაარტყა ვინიცის ოლქის ლედიჟინში სასოფლო-სამეურნეო კოლეჯის ადმინისტრაციულ შენობას. კიევის ოლქის ბორისპოლის რაიონის ქალაქ იახოტინში დრონებით დარტყმების შედეგად ცეცხლი გაუჩნდა Roshen-ის საკონდიტრო საწყობს. კიევში, Roshen-ის ქარხანაზე თავდასხმა 24 იანვარსაც განხორციელდა.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, რუსეთის ძალებმა ღამით ორი „ცირკონის“ ტიპის რაკეტა, 37 ფრთოსანი რაკეტა და 408 დრონი გაუშვეს. თავდაცვამ მოახერხა 24 რაკეტის და 382 დრონის ჩამოგდება. ძირითადი დარტყმის არეალები იყო ლვოვის, ივანო-ფრანკოვსკის, როვნოს და ვინიცის რეგიონები.
გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია ენერგეტიკულ ობიექტებზე რუსეთის დარტყმების შეჩერების შესახებ. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მან პირადად სთხოვა ეს შეჩერება ვლადიმირ პუტინს და ერთი კვირის განმავლობაში, კვირამდე, 1 თებერვლამდე, დარტყმები არ განხორციელებულა. უკრაინის ხელისუფლების განცხადებით, შეჩერება უფრო ხანმოკლე იყო.
უკრაინაში უახლოეს დღეებში ძლიერი ყინვებია მოსალოდნელი, ხოლო დნობა დაახლოებით 11 თებერვალს კვლავ დათბობას მოელიან.
ფორუმი