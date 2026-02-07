ახლად შექმნილი ე.წ.„მშვიდობის საბჭოს“ პირველი სამიტი 19 თებერვალს გაიმართება

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მიერ იერ გამოცხადებული ე.წ. „მშვიდობის საბჭო“ თავის პირველ სამიტზე 19 თებერვალს შეიკრიბება.
ამის შესახებ ვაშინგტონში მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა. ამერიკული საინფორმაციო პორტალი Axios-ის ცნობით, შეხვედრაზე, სხვა საკითხებთან ერთად, ისრაელის საომარი მოქმედებების შედეგად განადგურებული ღაზის სექტორის აღდგენის დაფინანსება იქნება განხილული.
თავდაპირველად, “მშვიდობა საბჭოს” მთავარი სამიზნე
ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარება იყო. თუმცა, პრეზიდენტ ტრამპის თქმით, ახლა ის მსოფლიო მასშტაბით კონფლიქტების მოგვარებას ისახავს მიზნად.
დამფუძნებელ დოკუმენტს წლის დასაწყისში 19 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მოაწერეს ხელი. მათ შორის არიან თურქეთი, უნგრეთი, ისრაელი და ეგვიპტე. იანვარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეფულმა განაცხადა, რომ სამშვიდობო საბჭო უკვე არსებობს, კერძოდ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია.
საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა, სხვა ქვეყნებთან ერთად, ასევე უარი თქვეს მონაწილეობაზე.
ფორუმი