სამი ქალი დაშავდა ხერსონზე მიტანილი იერიშისას

სამი ქალი დაშავდა 7 თებერვალს, გვიან ღამით, რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ხერსონზე მიტანილი იერიშისას. ინფორმაციას ოლქის ადმინისტრაცია ავრცელებს.
„დაზიანებებით შეიყვანეს კლინიკაში 44 წლისა და 86 წლის ქალები. მათ ღია ჭრილობები და თავის ქალის დახურული ტრავმები აქვთ. დაშავებულს შორისაა ასევე 76 წლის ქალი, რომელსაც სამედიცინო დახმარება შემთხვევის ადგილზე გაუწიეს“, - ნათქვამია განცხადებაში.
8 თებერვლის ღამეს, დნეპროპეტროვსკზე თავდასხმისას დაშავდა 10 წლის ბიჭი. ის კლინიკაშია გადაყვანილი. ექიმების ცნობით, მას საშუალო სიმძიმის დაზიანებები აქვს.
უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს შეტევა რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ხარკოვის ოლქზეც. თავდასხმის შედეგად დაზიანებულია ორი მრავალბინიანი კორპუსი. დაშავდა ერთი ადამიანი.
