ეპსტინის საქმესთან დაკავშირებით გადადგა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი

დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერის მთავარმა მრჩეველმა და მისი ადმინისტრაციის უფროსმა, მორგან მაკსუინიმ, თანამდებობა დატოვა. მისი გადადგომის მიზეზია მისი როლი აშშ-ში ბრიტანეთის ელჩად ლორდ პიტერ მანდელსონის დანიშვნაში, მიუხედავად მისი კავშირებისა გარდაცვლილ ამერიკელ ფინანსისტ ჯეფრი ეპსტინთან, რომლის საქმის მასალები კვლავ გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში.
„პიტერ მანდელსონის დანიშვნის გადაწყვეტილება არასწორი იყო. მან ზიანი მიაყენა ჩვენს პარტიას, ჩვენს ქვეყანას და ზოგადად ჩვენს რწმენას პოლიტიკის მიმართ“, თქვა მაკსუინიმ. მან პასუხისმგებლობა აიღო ლეიბორისტული პარტიის ლიდერისა და პრემიერ-მინისტრ სტარმერისთვის მანდელსონის ელჩად დანიშვნის რეკომენდაციაზე.
პიტერ მანდელსონი ლეიბორისტული პარტიის მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. ის ახლა 72 წლისაა. ის მხოლოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა ელჩად. შარშან სექტემბერში ეპსტინის შესახებ დამატებითი დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ, რომლებიც ამ ორს შორის უფრო მჭიდრო ურთიერთობებზე მიუთითებდა, ვიდრე ადრე ფიქრობდნენ, მანდელსონი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.
იანვრის ბოლოს FBI-ის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების ახალი პარტია მიუთითებს, რომ მანდელსონმა მინისტრობის დროს ეპსტინს კონფიდენციალური ინფორმაცია გადასცა ბრიტანეთის მთავრობის საქმიანობის შესახებ.
ბრიტანეთში ასევე გაისმის მოწოდებები პრემიერ-მინისტრ სტარმერის გადადგომის თაობაზე, თუმცა მისი კაბინეტის წევრები მის მიმართ ნდობას ინარჩუნებენ.
მიმდინარე კვირაში პიტერ მანდელსონმა ლორდთა პალატა დატოვა. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მან ეპსტინის დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ არაფერი იცოდა, ამ უკანასკნელის 2019 წელს დაპატიმრებამდე და სიკვდილამდე. აშშ-ის ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ეპსტინმა ციხეში მოიკლა თავი. ეპსტინს ბრალი ედება არასრულწლოვანი გოგონების განსაკუთრებით მდიდარ და გავლენიან ზრდასრულ მამაკაცებთან სექსუალურ ურთიერთობაში ჩათრევაში. მის საქმეში არსებულ დოკუმენტებში მოხსენიებულია მრავალი ცნობილი ადამიანი, რომელთაგან ბევრი დღემდეა პოლიტიკური ლიდერი ან მსხვილი ბიზნესმენი.
