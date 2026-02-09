გოგიჩაიშვილის თქმით, კობახიძეს მილიონიანი ავტომობილი ემსახურება

„მე აქ მოვედი იმისთვის, რომ ხალხს ავუხსნა, რატომ არიან ღარიბები. თქვენ ხართ ღარიბები მხოლოდ იმის გამო, რომ ხელისუფლება გძარცვავთ. თქვენ გძარცვავენ მილიონერი დეპუტატები, ჩინოვნიკები, ბიძინა ივანიშვილის ნათესავები, ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ბიზნესები. ისინი იმიტომ არიან მილიონერები, რომ თქვენ გძარცვავენ...
ბატონი პრემიერ-მინისტრი, როდესაც ის გახდა პრემიერ-მინისტრი, პირველი რაც გააკეთა, მილიონიანი მანქანა შეიძინა“, - თქვა ლევან გოგიჩაიშვილმა.
ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ „რაც შეეხება მანქანას, შესყიდულია 2023 წელს, ანუ იმაზე უფრო ადრე, ვიდრე მე დავიკავებდი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, შესაბამისად, არასწორი ინფორმაციის გავრცელება არ არის მართებული“.
ირაკლი კობახიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 2024 წლის 30 იანვრიდან იკავებს. მან ირაკლი კობახიძე შეცვალა, რომელიც ფულის გათეთრების ბრალდებით საპატიმროშია. მან დანაშაული აღიარა.
გასული წლის მიწურულს, 24 დეკემბერს ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ საქართველოში, ევროპასთან შედარებით, სურსათი ძვირია, რადგან მაღალი ფასნამატი და მოგებაა. მისი ინიციატივა იყო, შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია და დაწყებულიყო გამოძიება. ამ საკითხის შესწავლა დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა.
დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სუსმა და ფინანსურმა პოლიციამ სუპერმარკეტებისა და სადისტრიბუციო კომპანიების ოფისებიდან დოკუმენტებიც ამოიღეს.
ფორუმი