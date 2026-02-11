Accessibility links

კანადაში დიდი მსხვერპლია ერთ-ერთ სკოლაში სროლის შედეგად

დიდი მსხვერპლის გამომწვევი სროლა კანადის ქალაქ ტამბლერ-რიჯის ერთ-ერთ სკოლაში იყო
დიდი მსხვერპლის გამომწვევი სროლა კანადის ქალაქ ტამბლერ-რიჯის ერთ-ერთ სკოლაში იყო

სულ მცირე ათი ადამიანი დაიღუპა სროლის შედეგად კანადის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ტამბლერ-რიჯში. შეიარაღებული თავდასხმა ერთ-ერთ სკოლაში მოხდა.

11 თებერვალს ტელეკომპანია CBC-ი ადგილობრივ პოლიციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ექვსი მოკლული უშუალოდ სკოლის შენობაში იპოვეს, ორი ინციდენტთან კავშირის მქონე ადგილზე, ერთი დაჭრილი კი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მეათე თავდამსხმელია, რომელმაც თავი მოიკლა. კანადის მედიასაშუალებების ცნობით, ის ქალი იყო.

სააგენტო Reuters-ი პოლიციაზე დაყრდნობით წერს, რომ სროლის შედეგად დაჭრილია სულ მცირე 25 ადამიანი. ორი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია.

დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია.

კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ მომხდარს ძალადობის საზარელი აქტი უწოდა და დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა.


