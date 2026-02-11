ნატომ გამოაცხადა ინიციატივა "არქტიკის გუშაგის" დაწყების შესახებ

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი აძლიერებს თავის სამხედრო ყოფნას არქტიკის რეგიონში, ნაწილობრივ გრენლანდიის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შეშფოთების გამო, განაცხადა ევროპაში ნატოს მოკავშირე ძალების მეთაურმა, აშშ-ის გენერალმა ალექსის გრინკევიჩმა.
განცხადებაში ლაპარაკია ინიციატივა „არქტიკის გუშაგის“ დაწყების შესახებ და აღნიშნულია, რომ მისი მიზანია ალიანსის წევრების დაცვა და სტაბილურობის მხარდაჭერა სტრატეგიული და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეგიონში.
განცხადებაში არაფერია ნახსენები გრენლანდიის სტატუსთან დაკავშირებულ დავაზე, რომელიც უკანასკნელი კვირების განმავლობაში გამწვავდა მოკავშირეებს შორის, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებებთან დაკავშირებით. ამ განცხადებებში ტრამპი გამოხატავს სწრაფვას, კონტროლი დაამყაროს კუნძულზე, რომელიც დანიის შემადგენლობაში შემავალი ავტონომიური ტერიტორიაა.
იანვარში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რიუტესთან შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა გამოაცხადა გრენლანდიისა და მთლიანად არქტიკის საერთო უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების შესახებ. მას შემდეგ ტრამპი პირდაპირ არ მიბრუნებია გრენლანდიის აშშ-ის კონტროლქვეშ გადაცემის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, შეთანხმების დეტალები ოფიციალურად არ გამოცხადებულა. სხვადასხვა ცნობით, ლაპარაკია, მათ შორის, რეგიონში აშშ-ის სამხედრო ყოფნის გაზრდაზე და აშშ-სთვის გრენლანდიის ბუნებრივი რესურსების განვითარებაში განსაკუთრებული უფლებების მინიჭებაზე.
ტრამპი გრენლანდიაზე თავის პრეტენზიას ასაბუთებდა ჩინეთისა და რუსეთის მხრიდან შესაძლო საფრთხით. ნატოში შემავალი მოკავშირეები, მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფენ კუნძულის აშშ-სთვის გადაცემის შესაძლებლობას, ზოგადად ეთანხმებიან ტრამპს, რომ რეგიონში უსაფრთხოება უნდა გაძლიერდეს, კერძოდ, რათა რუსეთმა სტრატეგიული უპირატესობის მოპოვება ვერ შეძლოს.
კონკრეტულად რა იგულისხმება ინიციატივა „არქტიკული მცველის“ განხორციელებაში, ჯერ არ გამოცხადებულა. განცხადებაში ნახსენებია წვრთნები დანიისა და ნორვეგიის შეიარაღებული ძალების ეგიდით, ასევე ის, რომ ოპერაციას უხელმძღვანელებს ნატოს ერთობლივი სარდლობა ნორფოლკში.
