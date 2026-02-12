უკრაინაში გარდაიცვალა ქართველი მებრძოლი ბაკურ (ბაჩო) ბულისკირია

უკრაინაში 11 თებერვალს გარდაიცვალა ქართველი მებრძოლი, 40 წლის ბაკურ (ბაჩო) ბულისკირია. წინასწარი ინფორმაციით, მიზეზი გულის შეტევა გახდა.
ბაჩო ბულისკირია ქვედანაყოფ "შერეკილებში" ირიცხებოდა. როგორც ქვედანაყოფის მეთაური ავთო ქაჯაია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ბაჩო ბულისკირია უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან იბრძოდა, თავიდან "ქართული ლეგიონის" შემადგენლობაში. 2023 წელს დაიჭრა და ფეხის ტერფის ნაწილი დაკარგა.
შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და დაახლოებით 5 თვის წინ ქვედანაყოფ "შერეკილებს" შეუერთდა. ის უპილოტო საფრენ აპარატებს მართავდა.
ავთო ქაჯაიას თქმით, ბაჩო ბულისკირია გამოცდილი მებრძოლი იყო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სენაკის მეორე ქვეით ბრიგადაში მსახურობდა. 2016 წელს ერთად იბრძოდნენ ავღანეთში.
"ბაჩო დონეცკის ოლქში, ჩასოვ-იარის მიმართულებაზე გარდაიცვალა. ესაა ჩვენი მიმართულება, ჩასოვ-იარს აკონტროლებს ჩვენი ქვედანაყოფი... ერთად ვიყავით გუშინწინ, ერთად ვმუშაობდით, მე გამომიყვანეს 6 დღის შემდეგ, ცვლა რომ დამიმთავრდა და ბაჩომ გუშინ ვეღარ გაიღვიძა. იმ პოზიციებზე დაბომბვები იყო, პირველადი დასკვნით, გული გაუსკდა, თრომბისგან. ახლა ცხედარი დნეპრში უნდა გადავასვენოთ და შემდეგ კიევში და მერე საქართველოში გადავასვენებთ", - ეუბნება ავთო ქაჯაია რადიო თავისუფლებას.
ბაჩო ბულისკირია ოკუპირებული გალიდან იყო დევნილი, მისი ოჯახი სამეგრელოში ცხოვრობს. მას ცოლი და ორი შვილი დარჩა.
ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან, უკრაინაში რამდენიმე ასეული ქართველი მოხალისე იბრძვის.
მოხალისეთა პირველი ნაკადი საქართველოდან უკრაინაში 2022 წლის მარტის დასაწყისში წავიდა.
ისინი სხვადასხვა ბატალიონში ირიცხებიან და მონაწილეობენ საომარ მოქმედებებში, ფრონტის წინა ხაზზე.
უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან და ომის დაწყებიდან (2022 წლის 24 თებერვლიდან) დღემდე ბრძოლაში 80-ზე მეტი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
