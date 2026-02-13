უკრაინაზე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი 17-18 თებერვალს გაიმართება ჟენევაში

Accessibility links

უკრაინაში ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებებზე, რომელიც 17-18 თებერვალს გაიმართება ჟენევაში, რუსეთის დელეგაციას უხელმძღვანელებს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე ვლადიმირ მედინსკი (ფოტოზე).
კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი 17-18 თებერვალს გაიმართება ჟენევაში. მან ასევე თქვა, რომ რუსეთის დელეგაციას უხელმძღვანელებს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე ვლადიმირ მედინსკი.

მისი თქმით, მოლაპარაკებები ასევე სამმხრივ ფორმატში გაიმართება რუსეთის, უკრაინისა და აშშ-ის წარმომადგენლების მონაწილეობით.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ადრე Bloomberg-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეხვედრა შესაძლოა 17 ან 18 თებერვალს გაიმართოს. Politico-ს წყაროებმა შესაძლო ადგილებად აბუ-დაბი ან მაიამი დაასახელეს. ჟენევა არ იყო ნახსენები. რუსეთის ხელისუფლებამ ადრე განაცხადა, რომ ისინი ეჭვის თვალით უყურებენ შვეიცარიის ნეიტრალურ სტატუსს.

Politico-ს ცნობით, სამშვიდობო პროცესი ტერიტორიული საკითხის გამო შევიდა ჩიხში: რუსეთი დაჟინებით მოითხოვს დათმობებს, ხოლო აშშ-მა უკრაინას აუხსნა, რომ უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ შეთანხმებას მანამდე არ მოაწერს ხელს, სანამ მოსკოვი და კიევი საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას არ მიაღწევენ. ამასთან, ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამ საკითხს არ იყენებს ზელენსკიზე ზეწოლისთვის.

ანონიმი ამერიკელი ოფიციალური პირები მიიჩნევენ, რომ მოლაპარაკებების შემდეგ რაუნდში შესაძლებელი იქნება პროგრესის მიღწევა. ამასთან, Politico-ს წყაროები აღნიშნავენ, რომ ირანის საკითხზე მოლაპარაკებების გამო აშშ-ის სპეციალური წარმომადგენლის, სტივ უიტკოფის დატვირთული გრაფიკი ართულებს რუსეთსა და უკრაინას შორის „ქანქარისებრ დიპლომატიას“.


