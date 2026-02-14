ქურდობისა და მარკეტების ძარცვის ბრალდებით დაკავებულია სამი არასრულწლოვანი

თბილისში, ქურდობისა და მარკეტების ჯგუფურად ძარცვის ბრალდებით პოლიციამ არასრულწლოვნების ჯგუფი დააკავა - გამოძიების ვერსიით, მათ წინასწარი შეთანხმებით, ჯგუფურად, თბილისში მდებარე „ნიკორა-ტრეიდის" კუთვნილი ერთ-ერთი ფილიალიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია და ფული გაიტაცეს და მიიმალნენ.
დაკავებულთაგან ერთ-ერთმა არასრულწლოვანმა ,,ორი ნაბიჯის“ მაღაზიათა ქსელის ერთ-ერთი ფილიალიდან 800 ლარამდე თანხა წაიღო.
2010, 2008 და 2009 წელს დაბადებული არასრულწლოვნებიდან ერთი-ერთი - წარსულში ყაჩაღობისთვის ნასამართლევი და ძარცვისთვის მხილებულია, ხოლო კიდევ ერთი ბრალდებული - პოლიციის მიერ ქურდობაშია მხილებული.
სამივე არასრუწლოვანი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს.
წაყენებული ბრალი 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
როგორია არასრულწლოვანთა დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში?
საჯაროდ იძებნება საქართველოს პროკურატურის ბოლო ანგარიშში თავმოყრილი მონაცემები, რომლის თანახმად,
2024 წელს, სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი გამოიყენეს 1084 პირის მიმართ, საიდანაც 674 (62%) არასრულწლოვანი იყო. დანარჩენი 410 (38%) კი,18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი.
ამავე, 2024 წლის წლის სტატისტიკით, განრიდებულ და ბრალდებულ არასრულწლოვანთა ჯამური რაოდენობა 11640ა.
მათგან - განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩაერთო 674 არასრულწლოვანი (58%) - ეს მაჩვენებელი 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია.
2023 წელს განრიდებულ და ბრალდებულ არასრულწლოვანთა ჯამური რაოდენობა 1010 იყო, საიდანაც განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამაში 54% (544 არასრულწლოვანი) ჩაერთო.
განრიდება ძირითადად გამოიყენეს ქურდობის საქმეებზე.
- 2024 წლის მონაცემების მიხედვით, სულ განრიდებული 674 არასრულწლოვნიდან მხოლოდ 26-მა პირმა (3,8%) ჩაიდინა განმეორებითი დანაშაული.
- პროკურატურის სტატისტიკის თანახმად, 2024 წელს არასრულწლოვანთა მიმართ სულ მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიებებიდან პატიმრობის პროცენტულმა მაჩვენებელმა 28,1% შეადგინა.
- 2024 წელს, 2023 წელთან შედარებით სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი 3 % -ით მომატებულია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე. შესაბამისად, გაზრდილია არასრულწლოვანთა მიმართ პატიმრობის მოთხოვნის მაჩვენებლებიც.
განრიდება სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმია, რომელიც დანაშაულის ჩამდენი არასრულწლოვნის/18-დან 21 წლამდე ასაკის პირის მიერ პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ეფუძნება.
რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მიმართ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენებს:
- 2020 წელს არასრულწლოვნის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი არ გამოტანილა.
- 2021 წელს გამამართლებელი განაჩენი სასამართლომ გამოიტანა 1 საქმეზე 3 არასრულწლოვნის მიმართ,
- 2022 წელს - 5,
- 2023 წელს - 2, ხოლო
- 2024 წელს - 3 არასრულწლოვნის მიმართ.
2024 წელს ასევე გაზრდილია საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე არასრულწლოვნის მიმართ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხდით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
არასრულწლოვანთა დანაშაულების შესახებ 2025 წლის წლის შეჯამებული სტატისტიკა პროკურატურის ვებსაიტზე ჯერჯერობით არ იძებნება.
