არუნდატი როიმ ბერლინის კინოფესტივალი დატოვა პოლიტიკური ფილმების შესახებ ჟიურის განცხადების გამო

ინდოელმა მწერალმა და რომანების ავტორებმა, არუნდატი როიმ პარასკევს განაცხადა, რომ უარს ამბობს ბერლინის კინოფესტივალში მონაწილეობაზე მას შემდეგ, რაც ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კინორეჟისორები უნდა მოერიდონ აშკარად პოლიტიკურ ფილმებს.
"ბერლინალე" 12-დან 22 თებერვლამდე ტარდება გერმანიის დედაქალაქში.
როიმ, რომელმაც 1997 წელს ბუკერის პრემია მოიპოვა რომანისთვის „წვრილმანების ღმერთი“, განაცხადა, რომ „შოკირებული იყო და ზიზღი მოჰგვარა“ ჟიურის წევრების, მათ შორის გერმანელი რეჟისორის, ვიმ ვენდერსის კომენტარებმა.
ხუთშაბათს, როდესაც ვენდერსს ჰკითხეს, თუ რას ფიქრობდა გერმანიის მთავრობის პოზიციაზე ღაზის მოვლენების მიმართ, წლევანდელი შვიდკაციანი საერთაშორისო ჟიურის თავმჯდომარემ განაცხადა: „ჩვენ პოლიტიკას უნდა გავემიჯნოთ, რადგან თუ ჩვენ გადავიღებთ ფილმებს, რომლებიც პოლიტიკას ეძღვნება, ჩვენ პოლიტიკის სფეროში შევდივართ, ჩვენ კი პოლიტიკის საპირწონე ვართ“.
„ჩვენ ხალხის საქმე უნდა ვაკეთოთ და არა პოლიტიკოსების“, - თქვა მან.
პოლონელმა კინოპროდიუსერმა ევა პუშჩინსკამ, ჟიურის კიდევ ერთმა წევრმა, განაცხადა, რომ „უსამართლო“ იყო კითხვების დასმა ჟიურისთვის, როგორც ერთიანი ორგანოსთვის ღაზის ომთან დაკავშირებით მთავრობის პოზიციების შესახებ.
როიმ ეს კომენტარები შეაფასა, როგორც „არაკეთილსინდისიერი“. „მათი ნათქვამის მოსმენა, რომ ხელოვნება პოლიტიკური არ უნდა იყოს, გამაოგნებელია“, - თქვა მან ინდურ ჟურნალ The Wire-ში გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
“ასე ხდება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ საუბრის შეწყვეტა, მიუხედავადაც კი, რომ ის ჩვენს წინაშე რეალურ დროში ვითარდება - როცა მხატვრები, მწერლები და კინორეჟისორები ყველაფერს უნდა აკეთებდნენ ამის შესაჩერებლად“, - თქვა მან.
„ბერლინალე” პატივს სცემს ამ გადაწყვეტილებას. ვწუხვართ, რომ მას ვერ მივესალმებით, რადგან მისი [არუნდატი როის] ყოფნა გაამდიდრებდა ფესტივალის დისკურსს“, - განაცხადეს ფესტივალის ორგანიზატორებმა ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ განცხადებაში.
როის “ბერლინალეს” კლასიკის სექციაში უნდა წარედგინა 1989 წლის ფილმი In Which Annie Gives It Those Ones, რომლის სცენარიც თავად დაწერა. მან თავის განცხადებაში თქვა, რომ ღონისძიებას არ დაესწრებოდა.
როის მიერ ფესტივალის დატოვება ღაზის ომის შედეგად მთელ მსოფლიოში გამოწვეული მწვავე უთანხმოების უახლესი ნიშანია.
ვენეციასა და კანში გამართულ ანალოგიურ ფესტივალებთან შედარებით, ეს კინოფესტივალი უფრო პოლიტიზებულად ითვლება და არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი პალესტინის მომხრე აქტივისტების მხრიდან იმის გამო, რომ ღაზის საკითხთან დაკავშირებით მას ღია პოზიცია არ დაუკავებია, უკრაინაში მიმდინარე ომისა და ირანში არსებული ვითარებისგან განსხვავებით, სადაც, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, უსაფრთხოების ძალებმა მთავრობის მოწინააღმდეგე ათასობით მომიტინგე მოკლეს.
ჰამასმა 2023 წლის 7 ოქტომბერს სამხრეთ ისრაელში თავდასხმა განახორციელა, რამაც ღაზის სექტორში ისრაელის დამანგრეველი საომარი მოქმედება მოჰყვა, რომლის დროსაც ღაზის ჯანდაცვის ოფიციალური პირების ცნობით, 70 000-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა. ისრაელის დათვლებით, 7 ოქტომბერს მომხდარი თავდასხმის დროს ჰამასის მებრძოლებმა 1200 ადამიანი მოკლეს და 251 მძევალი აიყვანეს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ჰამასის მეთაურ იბრაჰიმ ალ-მასრის დაპატიმრების ორდერები გასცა, რომლებიც მოიცავს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების ბრალდებებს, რასაც ისრაელი უარყოფს.
