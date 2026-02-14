ნავალნი ბაყაყის შხამით მოწამლეს - ამ დასკვნამდე მივიდა ხუთი ევროპული ქვეყანა

„ალექსეი ნავალნი გარდაიცვალა ეპიბატიდინით მოწამვლის შედეგად, რომელიც სამხრეთ ამერიკული შხამიანი ბაყაყის კანიდან ამოღებული შხამია“ - აცხადებენ გაერთიანებული სამეფოს, შვედეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და ნიდერლანდების ქვეყნის ექსპერტები, რომლებმაც ნავალნის ბიომასალები დამოუკიდებლად შეისწავლეს.
BBC-ის ცნობით, ეს ტოქსიკური ნივთიერება რამდენიმე დამოუკიდებელმა ლაბორატორიამ გარდაცვლილი პოლიტიკოსის ბიომასალების ნიმუშებში აღმოაჩინა, რომელთა საზღვარგარეთ გატანა მისმა ოჯახმა შეძლო.
„დიდი ბრიტანეთი, შვედეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ნიდერლანდები დარწმუნებულები არიან, რომ ალექსეი ნავალნი სასიკვდილო ნივთიერებით მოწამლეს“, - ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზში.
„ეპიბატიდინი არის ტოქსინი, რომელსაც სამხრეთ ამერიკაში მობინადრე შხამიანი ბაყაყები გამოყოფენ. ის რუსეთში ბუნებრივად არ გვხვდება“, - აღნიშნავს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
„რუსეთი აცხადებს, რომ ნავალნი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. ეპიბატიდინის ტოქსიკურობისა და აღწერილი სიმპტომების გათვალისწინებით, დიდი ალბათობით, ეს იყო მისი გარდაცვალების მიზეზი. ნავალნი ციხეში გარდაიცვალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთს ჰქონდა საშუალება, მოტივი და შესაძლებლობა, ეს შხამი მასზე გამოეყენებინა. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლისა და ქიმიური იარაღის კონვენციის განმეორებითი უგულებელყოფა აშკარაა'', - ვკითხულობთ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათ უკვე აცნობეს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას რუსეთის მიერ ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის სავარაუდო დარღვევის შესახებ.
კრემლს ჯერ არ გაუკეთებია კომენტარი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაზე.
პოლიტიკოსის ქვრივმა, იულია ნავალნაიამ, სოციალურ პლატფორმა X-ზე მადლობა გადაუხადა ევროპულ ქვეყნებს მათი შრომისმოყვარეობისა და სიმართლის გამოვლენისთვის.
"ხუთი ევროპული ქვეყნის მეცნიერებმა დაადგინეს: ჩემი ქმარი, ალექსეი ნავალნი, მოწამლეს ეპიბატიდინით - ნეიროტოქსინით, დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე მომაკვდინებელი შხამით... ის იწვევს დამბლას, სუნთქვის გაჩერებას და მტკივნეულ სიკვდილს. პირველივე დღიდან დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი ქმარი მოწამლეს, მაგრამ ახლა არსებობს მტკიცებულება: პუტინმა ალექსეი ქიმიური იარაღით მოკლა", - წერს ნავალნის ქვრივი.
რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი და ვლადიმირ პუტინის მთავარი ოპონენტი, ალექსეი ნავალნი, ორი წლის წინ, რუსეთში დაბრუნების შემდეგ, სხვადასხვა კოლონიაში ყოფნის შემდეგ, რუსეთის ჩრდილოეთში, ხარპის კოლონიაში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა - 2025 წელს.
ნავალნის ქვრივმა მოგვიანებით გამოაცხადა, რომ მისი ქმარი მოწამლეს.
რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს მოწამვლასთან რაიმე კავშირს და აცხადებს, რომ ნავალნი ციხეში ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა.
