რუსეთი უკრაინაში „უზარმაზარ დანაკარგებს“ განიცდის, რაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაახლოებით 65 000 ჯარისკაცს ითვლის, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რიუტემ შაბათს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, იტყობინება Reuters-ის სააგენტო.
ცალკე, მედიასთან გამართულ შეხვედრაზე, მან განაცხადა, რომ ნატოს ალიანსი საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ რუსეთი ამჟამად მასზე თავდასხმას შეეცადოს.
„თუ ისინი ახლა თავს დაგვესხმებიან, რუსეთთან ყველა ბრძოლას მოვიგებთ და დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ორ, ოთხ, ექვს წელიწადშიც იგივე ვითარება იქნება“, - თქვა მან.
ნატოს გენერალური მდივანი, რიუტე აცხადებს, რომ რუსები უკრაინაში „უზარმაზარ დანაკარგებს“ განიცდიან
