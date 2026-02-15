ზელენსკიმ დაასახელა უკრაინელი ტყვეების რაოდენობა

“ჟენევაში დაგეგმილი მოლაპარაკებები ასევე შეეხება სამხედრო ტყვეების გაცვლასაც” — ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა მიუნხენში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა.
„როგორც ჩანს, რუსებს ჰყავთ დაახლოებით 7 ათასი, შესაძლოა ცოტა ნაკლები, უკრაინელი ტყვე. ჩვენთან კი უკვე 4 ათასზე მეტი ტყვეა და ეს კარგი ამბავია, რადგან ადრე 1500 იყო“, — თქვა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ.
სახელმწიფოს მეთაურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინა მზად არის ტყვეთა გაცვლის ნებისმიერი ფორმატისთვის:
„თუ იტყვიან — „ყველა ყველაზე“ — შესანიშნავია; თუ იტყვიან — „ათასი ათასზე“ — არ იქნება შესანიშნავი, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი. თუმცა თუნდაც თქვან — „ასი ასზე“, ჩვენ ამასაც დავთანხმდებით, რადგან ჩვენთვის ნებისმიერი ასეთი ნაბიჯი დადებითია. ჩვენს ჯგუფს ასეთი მანდატი აქვს“.
უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა რუსტემ უმეროვმა დაამატა, რომ შვეიცარიაში გამართული შეხვედრის დროს ზელენსკიმ ასევე გასცა მითითებები ტერიტორიული საკითხების განხილვასთან დაკავშირებით.
მისი თქმით, უკრაინისთვის ოპტიმალური ვარიანტი იქნებოდა 1991 წლის საზღვრების აღდგენა.
„მეორე ვარიანტად, პოტენციურად, აშშ-მ და სხვა ევროპელმა მოკავშირეებმა თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა შემოგვთავაზეს. ჩვენ ამას განვიხილავთ და დეტალებს მოგვიანებით გავაცხადებთ“, — დაამატა რუსტემ უმეროვმა.
5 თებერვალს უკრაინამ რუსეთთან სამხედრო ტყვეების 71-ე გაცვლის ფარგლებში ტყვეობიდან დააბრუნა 157 სამხედრო და სამოქალაქო პირი. საკოორდინაციო შტაბის მონაცემებით, რუსული ტყვეობიდან გათავისუფლდა 150 სამხედრო და შვიდი სამოქალაქო უკრაინელი მოქალაქე.
