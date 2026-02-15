აშშ-მა ინდოეთის ოკეანეში დააკავა სანქციების სიაში შემავალი კიდევ ერთი ტანკერი

სამინისტროს ცნობით, აშშ-ის სამხედრო ძალები გემს კარიბის ზღვიდან ინდოეთის ოკეანემდე ადევნებდნენ თვალყურს. „გემმა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ დაწესებული კარანტინის გვერდის ავლა სცადა“, ნათქვამია განცხადებაში.
MarineTraffic-ის მონაცემების თანახმად, ნავთობტანკერი Veronica III პანამის დროშით დაცურავს.
გასულ კვირაში აშშ-ის სამხედრო ძალები ინდოეთის ოკეანეში ავიდნენ გემ Aquila II-ზე, რომელსაც ასევე კარიბის ზღვიდან უთვალთვალებდნენ. ტანკერი ვენესუელის ნავთობის ჩინეთში ტრანსპორტირების მცდელობაშია ეჭვმიტანილი სანქციების დარღვევით. ამავე დროს ის აშშ-ის სანქციების სიაში შეყვანილია როგორც რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ნაწილი.
ფორუმი