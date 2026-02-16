ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აშშ-სთან ბირთვულ მოლაპარაკებამდე ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ხელმძღვანელს შეხვდება

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ განაცხადა, რომ 16 თებერვალს, აშშ-ირანის ბირთვულ მოლაპარაკებებამდე შეხვდება გაეროს ბირთვული უწყების ხელმძღვანელს, რათა განიხილონ თეირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული დავა და თავიდან აიცილონ კონფლიქტი, რადგან აშშ-ის სამხედრო ხომალდები ახლო აღმოსავლეთში არიან თავმოყრილი.
მხარეებმა, აშშ-მა და ირანმა, ამ თვის დასაწყისში ომანში არაპირდაპირი მოლაპარაკება უკვე გამართეს.
„მე ჟენევაში ვარ სამართლიანი და თანასწორი შეთანხმების მისაღწევად რეალური იდეებით. რაც არ განიხილება, ესაა დამორჩილება მუქარის წინაშე“, - წერს არაყჩი X-ზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონი ცდილობს მოლაპარაკებების დიაპაზონის გაფართოებას არაბირთვულ საკითხებზე, როგორიცაა ირანის სარაკეტო მარაგი, თეირანი აცხადებს, რომ მზად არის განიხილოს ბირთვული პროგრამის შეზღუდვები სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ, მაგრამ არ დაეთანხმება ურანის ნულოვან გამდიდრებას.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, მაჯიდ თახთ-რავანჩიმ, კვირას BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანი მზადაა კომპრომისზე წავიდეს ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ და განაცხადა, რომ ბურთი „ამერიკის მოედანზეა, რათა დაამტკიცოს, რომ მათ შეთანხმება სურთ“.
აშშ-მ ახლო აღმოსავლეთში მეორე ავიამზიდი გაგზავნა და ემზადება ხანგრძლივი სამხედრო კამპანიის შესაძლებლობისთვის, თუ მოლაპარაკებები წარუმატებელი იქნება, განუცხადეს აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა Reuters-ს.
ირანის სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციამ ორშაბათს ქიმიური თავდაცვის წვრთნები ჩაატარა ფარსის სპეციალურ ეკონომიკურ ენერგეტიკულ ზონაში, რათა გაეძლიერებინა მზადყოფნა პოტენციური ქიმიური ინციდენტებისთვის სამხრეთ ირანში მდებარე ენერგეტიკულ ცენტრში.
სანამ აშშ შეუერთდებოდა ისრაელს ივნისში ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმაში, ე.წ. თორმეტდღიანი ომის წინ, ირან-აშშ-ის ბირთვული მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა ვაშინგტონის მოთხოვნის გამო, რომ თეირანმა უარი თქვას თავის ტერიტორიაზე ურანის გამდიდრებაზე, რასაც აშშ ირანისთვის ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობად მიიჩნევს.
ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამოქალაქო მიზნებისთვისაა და მზადაა, ბირთვულ იარაღთან დაკავშირებული შეშფოთება გააქარწყლოს „ნდობის აღდგენით, რომ გამდიდრება მშვიდობიანი მიზნებისთვისაა და დარჩება“.
არაყჩიმ განაცხადა, რომ ორშაბათს შეხვდება ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელ რაფაელ გროსის, ბირთვული ექსპერტების თანხლებით, „ღრმა ტექნიკური განხილვებისთვის“.
სააგენტო მოუწოდებდა ირანს, ეთქვა, რა დაემართა 440 კგ მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგს ისრაელ-აშშ-ის დარტყმების შემდეგ და მოითხოვდა, მისცემოდა საშუალება, სრულად განეახლებინა ინსპექტირება, მათ შორის სამ ძირითად ობიექტზე, ნათანცზე, ფორდოუზე და ისპაანში.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კვირას განაცხადა, რომ გასულ კვირას აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უთხრა, რომ ირანთან აშშ-ის ნებისმიერი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს ირანის ბირთვული ინფრასტრუქტურის დემონტაჟს და არა მხოლოდ გამდიდრების პროცესის შეჩერებას.
ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ სკეპტიკურად უყურებს შეთანხმებას, მაგრამ ის უნდა მოიცავდეს გამდიდრებული მასალის ირანიდან გატანას.
„გამდიდრების შესაძლებლობა არ უნდა იყოს - არა გამდიდრების პროცესის შეჩერება, არამედ იმ აღჭურვილობისა და ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ თავიდანვე გამდიდრდეთ“, - თქვა მან.
ფორუმი