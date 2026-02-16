Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

შსს-მ არ მოგვცა თბილისში ნავალნის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციის ჩატარების უფლება - ორგანიზატორები

ფოტო არქივიდან: რუსეთის მოქალაქეების აქცია თბილისში შვეიცარიის საელჩოსთან, სადაც რუსეთის ინტერესების სექცია ფუნქციონირებს.
ფოტო არქივიდან: რუსეთის მოქალაქეების აქცია თბილისში შვეიცარიის საელჩოსთან, სადაც რუსეთის ინტერესების სექცია ფუნქციონირებს.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუს აქტივისტებს არ დართო ნება, თბილისში, თავისუფლების მოედანთან ჩაეტარებინათ რუსი ოპოზიციონერის, ალექსეი ნავალნის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქცია, - იუწყება რუსული გამოცემა Paper Kartuli ორგანიზატორებზე დაყრდნობით.

ღონისძიების ჩატარება ორშაბათს, 16 თებერვალს, საღამოს 7 საათზე სურდათ პუშკინის ბიუსტთან, თუმცა საბოლოოდ ღონისძიება დახურულ სივრცეში გაიმართება.

„პოლიციამ, საბოლოო ჯამში, გადაწყვიტა, რომ ალექსეი ნავალნის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციის წინასწარ შერჩეულ ადგილას ჩატარება აგვიკრძალოს“, - ციტირებს გამოცემა ორგანიზატორებს.

მათი განცხადებით, დაგეგმილი აქცია არ არღვევდა კანონებს: „ჩვენ არ გვქონდა ქუჩის გადაკეტვის განზრახვა ... თუმცა, რადგან პოლიციისგან უარყოფითი პასუხი მივიღეთ, გვესმის, რომ .... შესაძლოა ზოგიერთი მონაწილე რისკის ქვეშ დავაყენოთ“.

„ამჟამად არ არსებობს შეზღუდვები მემორიალური ღონისძიებების შენობაში ჩატარებაზე“, - ნათქვამია ორგანიზატორების განცხადებაში.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრში რადიო თავისუფლების კითხვაზე პასუხად უარი თქვეს პროტესტის ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე საპასუხო კომენტარის გაკეთებაზე.

  • დღეს, 16 თებერვალს, ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ კოლონიაში მყოფი ალექსეი ნავალნის გარდაცვალების შესახებ გამოაცხადა.
  • 2026 წლის 14 თებერვალს დიდი ბრიტანეთის, შვედეთის, საფრანგეთის, ნიდერლანდისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად, ციხეში ნავალნის სიკვდილის მიზეზი, დიდი ალბათობით, იყო ეპიბატიდინით მოწამვლა.
  • ამ შხამს სამხრეთამერიკული ბაყაყის კანიდან იღებენ. მისი სინთეზირება ხელოვნურადაც შესაძლებელია.
  • ევროპის სახელმწიფოთა დასკვნა ეფუძნება თავიანთ ლაბორატორიებში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ჩატარებულ კვლევას, რომლისთვისაც გამოყენებული იყო ალექსეი ნავალნის ბიოლოგიური მასალები.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG