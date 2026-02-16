გამოცემის წყაროების ცნობით, ევროკავშირის ქვეყნებიდან რუსი დიპლომატების მასობრივი გაძევების შემდეგ, მოსკოვი სულ უფრო მეტად მიმართავს შუამავლებს და “ვაგნერთან, დაკავშირებული ქსელი „განსაკუთრებით ეფექტიანი, თუმცა უხეში ინსტრუმენტი“ აღმოჩნდა.
როგორც გამოცემა აღნიშნავს, „ვაგნერის“ ყოფილ "ვერბოვშიკებს" დაევალათ „ეკონომიკურად დაუცველი“ ევროპელების - მარგინალიზებული პირების - დაქირავება, რომლებიც მზად იყვნენ ფულის სანაცვლოდ მისიების შესასრულებლად. მათ ბრალად ედებათ პოლიტიკოსების მანქანებისთვის, უკრაინისთვის დახმარების შემნახავი საწყობების და სხვა ობიექტებისთვის ცეცხლის წაკიდებაში მონაწილეობა.
ერთ-ერთმა ევროპელმა მოხელემ განაცხადა, რომ „ვაგნერს” ჰყავდა
პროპაგანდისტებისა და დამქირავებლების მზა ქსელი, რომლებიც „იმავე ენაზე საუბრობენ, როგორც მარგინალიზებული ჯგუფები“, ხოლო რუსეთის სადაზვერვო სააგენტოები ცდილობენ შექმნან შუამავლების მრავალი ფენა, რათა თანამშრომლობის უარყოფა არ გაჭირდეს. „ვაგნერს” და მის წევრებს აქვთ რუსეთის სამხედრო დაზვერვისთვის (GRU) მუშაობის გრძელი და მჭიდრო ისტორია ზუსტად ამ გზით“, - განუცხადა ერთ-ერთმა წყარომ „Financial Times“-ს.
გაზეთ მაგალითად 2024 წლის მარტში აღმოსავლეთ ლონდონში მომხდარი ხანძრის ჩაქრობის შემთხვევა მოჰყავს. გამომძიებლები ამტკიცებდნენ, რომ მსჯავრდადებული პირები “ვაგნერის” ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდნენ. Sky News-ის ცნობით, ჯგუფთან დაკავშირებულ 21 წლის დილან ერლს 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ცეცხლის წაკიდებისა და უცხოური დაზვერვისთვის დახმარებისთვის, ხოლო მის თანამზრახველს, ჯეიკ რივზს -12 წლით.
2024 წელს Financial Times-მა გაავრცელა ინფორმაცია ევროპაში რუსეთის სასარგებლოდ აფეთქებებისა და ხანძრის ჩაქრობის გეგმების შესახებ, ხოლო გერმანიის დაზვერვამ დივერსიის გაზრდილი რისკის შესახებ განაცხადა.
კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა პუბლიკაციების კომენტირებისას ბრალდებებს უსაფუძვლო და უსაფუძვლო უწოდა.
„Financial Times“-ის ცნობით, რომელიც დასავლეთის ქვეყნების სადაზვერვო სააგენტოებისა და ევროპელი მოხელეების წყაროებს ეყრდნობა, კერძო სამხედრო კომპანია „ვაგნერში” დასაქმებული პირები, რომელთა ამოცანა გადაბირება იყო - "ვერბოვშიკები"- ევროპაში დივერსიის ჩამდენთა მთავარი მძებნელები გახდნენ.
გამოცემის წყაროების ცნობით, ევროკავშირის ქვეყნებიდან რუსი დიპლომატების მასობრივი გაძევების შემდეგ, მოსკოვი სულ უფრო მეტად მიმართავს შუამავლებს და “ვაგნერთან, დაკავშირებული ქსელი „განსაკუთრებით ეფექტიანი, თუმცა უხეში ინსტრუმენტი“ აღმოჩნდა.
ფორუმი