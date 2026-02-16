აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი ვიქტორ ორბანს საპარლამენტო არჩევნების წინ მხარდაჭერას დაჰპირდა - „თქვენი წარმატება ჩვენი წარმატებაა“

პრეზიდენტი ტრამპი ორბანის გამარჯვებას იმედოვნებს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, განაცხადა რუბიომ ბუდაპეშტში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ეს აშშ-ის ეროვნული ინტერესებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. მან დასძინა: „თქვენი წარმატება ჩვენი წარმატებაა“. ორბანი იმედოვნებს, რომ რუბიოს ვიზიტი მის პარტიას 12 აპრილის არჩევნებში სტიმულს მისცემს. გამოკითხვებში მისი მემარჯვენე პარტია „ფიდესი“ პროევროპულ ოპოზიციას 10 პუნქტით ჩამორჩება.
შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო ენერგეტიკული პარტნიორობის გაფართოებაზე. ამჟამად უნგრეთი ბუნებრივი აირის თითქმის მთელ მოცულობას რუსეთიდან იღებს. ვაშინგტონი მოუწოდებს ქვეყანას, მომავალში დიდი რაოდენობით ამერიკული თხევადი ბუნებრივი აირი (LNG) შეიძინოს. ასევე მოსალოდნელია სამოქალაქო ბირთვული ენერგიის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა.
