„ქრონიკა პლუსის“ რედაქტორი ელისო კილაძე დააკავეს - "ტვ პირველი"

ტელევიზიის ცნობით, ჟურნალისტი დღეს, ოთხშაბათ დილას, 18 თებერვალს, სპეცდანიშნულების რაზმმა დააკავა საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან.
ჯერ ოფიციალურ სტრუქტურებს არ განუცხადებიათ დაკავების ოფიციალური მიზეზი. რადიო თავისუფლება ცდილობს სახელმწიფო უწყებებთან და კილაძის გარემოცვასთან ინფორმაციის გარკვევას.
სავარაუდოდ, დაკავება უკავშირდება კილაძისა და მისი გამოცემის მიერ ნაქირავები ოფისის მფლობელს, ბიზნესმენ ბენ ანორს შორის მიმდინარე დავას.
ბენ ანორის ადვოკატმა ზურაბ თოდუამ „ფორმულასთან“ თქვა, რომ კილაძის წინააღმდეგ 13 იანვარს შეიტანა საჩივარი.
მისი მტკიცებით, კილაძემ მონაწილეობა მიიღო „ბენ ანორისთვის ქონების წართმევის“ საქმეში, - კილაძე ამას უარყოფდა და პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობდა. ამბობდა, რომ ხელისუფლება მისი, როგორც ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელშეშლას ცდილობს.
დაკავება, სავარაუდოდ, დილის 9-დან 10 საათამდე პერიოდში მოხდა - კილაძეს ფეისბუკზე ბოლო პოსტი დღეს დილას 8:53 საათზე აქვს გამოქვეყნებული და შესაძლო დაკავების შესახებ არაფერი დაუწერია.
პროკურატურაში 11:00 საათზე ბრიფინგი დაინიშნა - ჯერ დაზუსტებით ისიც უცნობია, ეს ბრიფინგი კილაძის დაკავებას რაიმენაირად უკავშირდება თუ არა.
- ელისო კილაძე ბოლო პერიოდში აქტიურად აშუქებდა კანონიერი ქურდის ძმის, ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის შემდეგ მიმდინარე გამოძიებასა და სასამართლო პროცესებს.
ინფორმაცია განახლდა ადვოკატ ზურაბ თოდუას ნათქვამით.
ეს მიმდინარე ახალი ამბავია - ინფორმაცია კვლავ განახლდება.
