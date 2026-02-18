მიქაძეების საქმის განხილვისას სასამართლოსთან ისევ იყო დაპირისპირება - ამჯერად დაკავებებით | ჯანგველაძის საქმე

დაპირისპირება მოხდა იმის მიუხედავად, რომ ადგილზე ბევრი პოლიციელი იყო.
ადგილიდან გავრცელებულ კადრებში ჩანს სასამართლოს გარეთ, ქუჩაში მიმდინარე დაპირისპირება.
ერთ-ერთ, Nissan-ის მარკის ავტომობილს საქარე მინა დაუმტვრიეს - პოლიცია მასში მყოფი პირის დაკავებას ცდილობდა.
წინა და უკანა საქარე მინები დაუმტვრიეს კიდევ ერთ მანქანას.
სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, გუშინდლის მსგავსად, დღეს დილიდან იყო პოლიცია მობილიზებული - მხარეთა მხარდამჭერების დიდი რაოდენობის პარალელურად.
ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ერთი მხრივ, ჯანგველაძის ოჯახის, მეორე მხრივ, მიქაძეების მხარდამჭერები.
გავრცელებულ კადრებში ასევე ისმის ურთიერთგინება და ჩანს რამდენიმე ფიზიკური დაპირისპირება.
ჩანს რამდენიმე ადამიანის დაკავებაც - რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრს კითხვით, რამდენი ადამიანი დააკავეს. უწყებიდან პასუხის მიღების შემთხვევაში, ინფორმაცია განახლდება.
- ოთხშაბათს, 18 თებერვალს, იყო ბიზნესმენი ძმების, დავით და გიორგი მიქაძეების, ასევე გიორგი ჯოხაძის მორიგი სასამართლო სხდომა. მათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზება ედებათ ბრალად.
- ჯოხაძესა და მიქაძეებს ბრალი 2025 წლის აგვისტოში წაუყენეს - ოთხი თვით ადრე მანამ, სანამ ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეს დაადანაშაულებდნენ ამავე საქმეში. დავით მიქაძე და გიორგი ჯოხაძე საზღვარგარეთ არიან. გიორგი მიქაძე „წინასწარ პატიმრობაშია“.
- 18 თებერვალსვე მიქაძეებსა და ოთარ ფარცხალაძეს დამატებითი ბრალდება წაუყენეს - „ქოლცენტრების სქემასთან“ დაკავშირებით;
- დააკავეს „ქრონიკა პლუსის“ რედაქტორი ელისო კილაძე, რომელსაც ამავე სქემაში მონაწილეობაში ადანაშაულებენ.
ჯანგველაძის საქმის განხილვისას უკვე რამდენჯერმე მოხდა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება.
მათ შორის გუშინ, 17 თებერვალს, სასამართლოს შენობასთან მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება.
პოლიცია გუშინაც დიდი რაოდენობით იყო ადგილზე მობილიზებული, თუმცა ჩხუბის მიუხედავად, არავინ დაუკავებიათ.
2025 წლის შემოდგომაზე, ჯანგველაძის საქმეზე „კილერობაში“ დადანაშაულებული და აწ უკვე მსჯავრდადებული გელა უძილაურის საქმის განხილვისას საქალაქო სასამართლოში რამდენჯერმე გამოაცხადეს განგაში „ბომბთან“ დაკავშირებით შესული შეტყობინების გამო, რაც უსაფუძვლო აღმოჩნდა.
