ЭХО КАВКАЗА
რუსეთში ასოციაცია "მემორიალი" არასასურველ ორგანიზაციათა სიაში შეიტანეს

რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო. მოსკოვი, 28 თებერვალი, 2011.
რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ საერთაშორისო ასოციაცია „მემორიალი“ და გერმანული არაკომერციული ორგანიზაცია Zukunft Memorial („მომავალი. მემორიალი“) ე.წ. „არასასურველი ორგანიზაციების“ რეესტრში შეიყვანა.

სიაში ასევე შედიან იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო (JICA), ქართული ორგანიზაცია Civic Initiative for Democratic and Euro-Atlantic Choice, ბრიტანული ანალიტიკური ცენტრი „ჰენრი ჯექსონის საზოგადოება“ და პროექტი „არქტიდა“.

საერთაშორისო ასოციაცია „მემორიალი“ 2023 წლის მაისში დაარსდა შვეიცარიაში. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის გააგრძელებს „საერთაშორისო მემორიალის“ მუშაობას და მის საუკეთესო პროექტებს. მემორიალი 2021 წელს იქნა ლიკვიდირებული რუსეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით.

„არქტიდა“, როგორც მის ვებსაიტზეა ნათქვამი, რუსული არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც აანალიზებს კლიმატის ცვლილების, მილიტარიზაციისა და მზარდი სამრეწველო ზეწოლის გავლენას რეგიონში, კორუფციულ ინტერესებსა და მკვიდრი მოსახლეობის უფლებების დარღვევას. „არქტიდამ“ განაცხადა, რომ არ ეთანხმება არასასურველის სტატუსს, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, სრულად შეწყვეტს რუსეთთან დაკავშირებულ ყველა პროექტსა და პროგრამას. პროექტი მალე გადაწყვეტს, გააგრძელებს თუ არა მუშაობას, აღნიშნა მან.

რუსეთში არასასურველი ორგანიზაციის საქმიანობის ორგანიზება, მასში მონაწილეობა ან მასთან თანამშრომლობა შეიძლება სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძველი გახდეს.


