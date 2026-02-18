Accessibility links

ბათუმში სარესტორნედ განკუთვნილ სივრცეს ანგრევენ

ბათუმში, „თევზის ბაზრთან“ ერთ-ერთ მშენებარე კონსტრუქციას ანგრევენ. მძიმე ტექნიკა იქ ბათუმის მერიის მუნიციპალურმა ინსპექციამ მიიყვანა.

„გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ბათუმის შესასვლელთან თევზის რესტორნებს ანგრევენ სიცრუეა. ამ ეტაპზე ე.წ. თევზის ბაზრის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს უკანონოდ განთავსებული კონსტრუქციის დემონტაჟი“, - ამბობენ ბათუმის მერიის სამსახურში.

მუნიციპალურ სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტირიაზე სამშენებლო სამუშაოები შეუთანხმებლად დაიწყო.

„არ მქონდა ნებართვა. დავიწყე და ავაშენე... [არ ვთანხმდები] რომ დემონტაჟი განხორციელდეს... მილიონამდე ჩავდე... დამანებე თავი, ჩემი ის მყოფნის...“ - უთხრა „აჭარა თაიმს“ სავარაუდოდ ობიექტის მფლობელმა.

ადგილზე მუშაობს ადგილობრივი მედია „აჭარა თაიმსი“, რომელიც იუწყება, რომ სანაპირო ზოლში არაერთი ობიექტი დაანგრიეს გუშინ, 17 თებერვალსაც.

