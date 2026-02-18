მედიის თანახმად, ტრამპმა შესაძლოა უახლოეს კვირებში დაიწყოს ირანთან ომი

ამის შესახებ წერენ Axios და სხვა დასავლური მედიასაშუალებები, რომლებიც თეთრ სახლში საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყებიან. „უფროსი ნელ-ნელა კარგავს მოთმინებას. მისი ახლო წრეებიდან ზოგიერთი მას ირანთან ომის წინააღმდეგ აფრთხილებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს რამდენიმე კვირაში სამხედრო მოქმედებების დაწყების ალბათობა 90 პროცენტს შეადგენს,“ თითქოს განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტის ერთ-ერთმა მრჩეველმა. Axios-ის თანახმად, აშშ-ის სამხედრო ოპერაცია შეიძლება უბრალოდ იზოლირებული საჰაერო დარტყმებისგან კი არ შედგებოდეს, არამედ გადაიზარდოს სრულმასშტაბიან სამხედრო კამპანიაში, ისრაელის თავდაცვის ძალების სრული მონაწილეობით.
ბოლო კვირების განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა მნიშვნელოვანი სამხედრო ძალები განალაგა ახლო აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით სპარსეთის ყურის რეგიონში, თეირანზე ზეწოლისა და დათმობების მისაღწევად. დასავლელი სამხედრო მეთვალყურეების აზრით, ომის შემთხვევაში მარტო პირველი ამერიკული დარტყმების ტალღა შეიძლება შედგებოდეს 200-250 თვითმფრინავისგან. ირანის წინააღმდეგ ისრაელთან ერთობლივი ოპერაციის შემთხვევაში, მოიერიშე თვითმფრინავების პირველი ტალღა შესაძლოა 400-ს შეადგენდეს. ეს ორჯერ მეტია, ვიდრე 2025 წლის ზაფხულში ისრაელსა და ირანს შორის 12-დღიანი ომის დროს.
ბოლო დღეებში ამერიკელებმა მკვეთრად გაზარდეს სამხედრო თვითმფრინავების გადასროლა ახლო აღმოსავლეთში, მათ შორის, რეგიონში გაიგზავნა მეორე დამრტყმელი ავიამზიდის ჯგუფი ავიამზიდ USS Gerald Ford-ის მეთაურობით. თუ ხმელთაშუა ზღვაში ამჟამად შესული ავიამზიდი გააგრძელებს ამჟამინდელი სიჩქარით სვლას, მას შეუძლია ირანის სანაპირომდე კვირას, 22 თებერვალს მიაღწიოს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ თეირანში რეჟიმის სრული შეცვლა „საუკეთესო რამ არის, რაც შეიძლება მოხდეს“. ირანის უზენაესმა ლიდერმა, დიდმა აიათოლა ალი ხამენეიმ, განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მიერ მისი მთავრობის დამხობის ნებისმიერი მცდელობა ჩაიშლება.
ამასობაში, ომანსა და შვეიცარიაში გრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები, თუმცა რაიმე წარმატების გარეშე. მოლაპარაკებები სასულთნოს შუამავლობით ხორციელდება. ამერიკისა და ირანის წარმომადგენლებს შორის ბოლო შეხვედრები 17 თებერვალს გაიმართა ჟენევაში. შეხვედრების შემდეგ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ „სამუშაო ჯერ არ დასრულებულა“, ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა, თითქოს „მიაღწიეს ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებზე შეთანხმებას“. თუმცა, ირანულ მედიასთან კომენტარში არაღჩიმ ასევე აღნიშნა, რომ პროგრესი არ ნიშნავს, რომ შეთანხმების მიღწევა გარდაუვალია.
ჟენევაში მოლაპარაკებების დაწყებისთანავე თეირანმა „უსაფრთხოების ზომების ფარგლებში“ რამდენიმე საათით დახურა სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის ნაწილი, რომელიც გლობალური ნავთობმომარაგების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მარშრუტია. ამავე დროს იქ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ფართომასშტაბიანი წვრთნები დაიწყო.
