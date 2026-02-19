19 თებერვლის ღამეს, უკრაინულმა დრონებმა ველიკიე ლუკიში ნავთობის საწყობს დაარტყეს, რის შედეგადაც ნავთობპროდუქტებით სავსე ერთ-ერთ ავზს ცეცხლი წაეკიდა. ამის შესახებ ფსკოვის ოლქის გუბერნატორმა, მიხეილ ვედერნიკოვმა განაცხადა.
მისი თქმით, მშვიდობიან მოსახლეობასა და ობიექტის პერსონალს შორის მსხვერპლი არ ყოფილა.
ფსკოვის აეროპორტში რამდენიმე საათის განმავლობაში დაწესდა შეზღუდვები გამგზავრებასა და ჩამოსვლაზე, თუმცა, დილით ფრენები განახლდა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ღამის განმავლობაში რუსეთის ექვს რეგიონში 113 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. ფსკოვის ოლქი განცხადებაში არ იყო ნახსენები.
ბრიანსკის რეგიონში თავდასხმის შედეგად, სოფელ ლოპუშის ორი მცხოვრები დაშავდა, განაცხადა რეგიონის გუბერნატორმა ალექსანდრ ბოგომაზმა. მან განაცხადა, რომ დაზიანდა ხუთი კერძო სახლი და ორი მანქანა, მთლიანად დაიწვა აბანო. თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ღამით რეგიონში 50 დრონი იქნა განადგურებული.
ბელგოროდში, 18 თებერვლის საღამოს მომხდარი სარაკეტო თავდასხმის შემდეგ, აღდგენითი სამუშაოები გრძელდება. რეგიონის გუბერნატორის, ვიაჩესლავ გლადკოვის თქმით, ამჟამად ბელგოროდში ზოგიერთ საცხოვრებელ სახლში გათბობა ნაწილობრივ გათიშულია.
