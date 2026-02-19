იტალიის სახელმწიფო მაუწყებლის სპორტული ხელმძღვანელი გადადგა ოლიმპიურ თამაშებზე მისი კომენტარის მძაფრი კრიტიკის შემდეგ

პაოლო პეტრეკამ, იტალიის სახელმწიფო მაუწყებლის, RAI-ს სპორტული განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა, განაცხადა კომპანიამ 19 თებერვალს, ორი კვირის შემდეგ მას მერე, რაც ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაზე მისმა არასწორმა და მიუღებელმა კომენტარებმა ჟურნალისტების აღშფოთება გამოიწვია.
Reuters-ის ცნობით, პეტრეკამ, რომელიც პრემიერმინისტრ ჯორჯა მელონის პარტია „იტალიის ძმებთან“ დაახლოებული პირია, თავისი კომენტარების გამო ფართო კრიტიკა დაიმსახურა და RAI-მ მას 22 თებერვალს დახურვის გალა-ღონისძიებაზე კომენტატორობა აუკრძალა.
გახსნის ცერემონიაზე პეტრეკას აერია სტადიონი, რომელზეც მიმდინარეობდა ღონისძიება, იტალიელი მსახიობი ქალი ამერიკელ მომღერალ მარაია კერიში აერია, და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, კირსტი კოვენტრი იტალიის სახელმწიფო მეთაურის ქალიშვილი ეგონა.
მან ასევე ვერ ამოიცნო იტალიის ქალთა ფრენბურთის ნაკრების ორი ცნობილი წევრი, რომლებიც ჩირაღდნის ტარებაში მონაწილეობდნენ.
მან კომენტარები გააკეთა ზოგიერთ ეროვნულ დელეგაციაზე, რის გამოც ის ასევე გააკრიტიკეს, მათ შორის თქვა, რომ ესპანელი სპორტსმენები „ყოველთვის ძალიან სექსუალური“ არიან და რომ ბევრ ჩინელ სპორტსმენს „ბუნებრივია... ხელში ტელეფონი უჭირავს“.
პეტრეკას ამ ღონისძიების შემდეგ საჯაროდ არ უსაუბრია. RAI-ს მენეჯმენტმაც არ უპასუხა ამ დაპირისპირებას.
RAI-ს ჟურნალისტების წარმომადგენელმა პროფკავშირმა, Usigrai-მ, განაცხადა, რომ მისმა კომენტარებმა კომპანიის სანდოობას „სერიოზული დარტყმა“ მიაყენა, და გასულ კვირას ყველა რეპორტიორს ერთდღიანი გაფიცვისკენ მოუწოდა. RAI-ს სპორტულმა ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ თამაშების დასრულების შემდეგ, ისინი სამდღიან გაფიცვას გამართავენ.
ამ სკანდალმა დაჩრდილა RAI-ს მიერ ოლიმპიური თამაშების გაშუქება და გაამწვავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებული ხანგრძლივი დაძაბულობა მას შემდეგ, რაც მელონის კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში 2022 წელს.
ოპოზიციურმა პარტიებმა ტელეარხს „TeleMeloni“ შეარქვეს და მთავრობას იმაში ადანაშაულებენ, რომ ის თავისი არაკვალიფიციური მომხრეებით გაავსო.
„პეტრეკა „TeleMeloni-ის" სიმბოლოა და იმის, თუ როგორ ანიჭებს მთავრობა უპირატესობას პოლიტიკურ ერთგულებას დამსახურებაზე მეტად“, - განაცხადა სტეფანო გრაციანომ, ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის კანონმდებელმა, რომელიც RAI-ს ზედამხედველობის კომიტეტის წევრია.
„ამ მიდგომამ საბოლოოდ შეასუსტა RAI-ს ჟურნალისტიკის და, უფრო ფართოდ, მთელი სისტემის ავტორიტეტი“.
მთავრობის მინისტრებმა უარყვეს კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მართავენ RAI-ს, და განაცხადეს, რომ მაუწყებელს წლების განმავლობაში მართავდნენ მემარცხენე-ცენტრისტული პარტიის მიერ დანიშნული პირები, რომლებიც ახლა უკმაყოფილოები არიან იმით, რომ კონტროლის დათმობა მოუწიათ.
RAI ქვეყნის უდიდესი მედიაორგანიზაციაა და მართავს ეროვნულ ტელევიზიას, რადიოს და ციფრულ საინფორმაციო სამსახურებს.
