ევროპის ქვეყნების სადაზვერვო სააგენტოები სკეპტიკურად არიან განწყობილი 2026 წელს უკრაინაში ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევის შანსებთან დაკავშირებით. ევროპის ხუთი სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელი ესაუბრა Reuters-ის სააგენტოს ანონიმურობის პირობით.
სააგენტოს წყაროების ცნობით, კრემლს არ სურს ომის სწრაფად დასრულება. ოთხმა მათგანმა აღნიშნა, რომ რუსეთის ხელისუფლება აშშ-სთან მოლაპარაკებებს იყენებს მაზე ზეწოლისთვის, რათა მოხსნან სანქციები და დადონ სავაჭრო შეთანხმებები. Reuters-ის ერთ-ერთმა წყარომ ჟენევის მოლაპარაკებას „თეატრალურ წარმოდგენა“ უწოდა.
წყარომ აღნიშნა, რომ კრემლი ცდილობს მიაღწიოს თავის მიზნებს, რაც, მისი თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკის ხელისუფლებიდან მოხსნას და რუსეთსა და დასავლეთს შორის უკრაინის ნეიტრალურ „ბუფერულ ზონად“ გადაქცევას მოიცავს.
კიდევ ერთმა წყარომ აღნიშნა, რომ კრემლს არ სურს სწრაფი მშვიდობა და რომ რუსეთის ეკონომიკა „კოლაფსის პირას არ არის“. იმავე წყაროს ცნობით, პუტინის ტერიტორიული პრეტენზიების დაკმაყოფილება შესაძლებელია დონეცკის ოლქის იმ ნაწილის რუსეთისთვის გადაცემით, რომლის ხელში ჩაგდებაც რუსეთის მიერ ვერ მოხერხდა, თუმცა ის ვერ მიაღწევს თავის მიზანს - ზელენსკის მთავრობის დამხობას.
ორი წყაროს ცნობით, კრემლი ცდილობს მოლაპარაკებები ორ ნაწილად დაყოს: ომის დასრულება და რუსეთსა და აშშ-ს შორის ორმხრივი შეთანხმებები, რაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს.
ადრე ჟენევაში დასრულდა რუსეთს, უკრაინასა და აშშ-ს შორის სამმხრივი მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი. მოლაპარაკებები ორ დღეს გაგრძელდა და ორ - პოლიტიკურ და სამხედრო ნაწილებად იყო დაყოფილი. რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ვლადიმირ მედინსკიმ თქვა, რომ დისკუსიები რთულ, მაგრამ საქმიან ხასიათს ატარებდა. უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების შემდეგ მხარეები „სამხედრო ფრონტზე“ დაახლოვდნენ, მაგრამ არა პოლიტიკურ ფრონტზე.
მოლაპარაკებების წინა რაუნდი 4-5 თებერვალს აბუ-დაბიში გაიმართა და ყველა მხარის მიერ კონსტრუქციულად შეფასდა. მოლაპარაკებების შემდეგ რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს „157 157-ის ფასად“ ფორმატით.
Reuters-ი: სადაზვერვო სააგენტოები თვლიან, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობა 2026 წელს ვერ იქნება მიღწეული
ევროპის ქვეყნების სადაზვერვო სააგენტოები სკეპტიკურად არიან განწყობილი 2026 წელს უკრაინაში ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევის შანსებთან დაკავშირებით. ევროპის ხუთი სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელი ესაუბრა Reuters-ის სააგენტოს ანონიმურობის პირობით.
ფორუმი