უკრაინის მიმართ რუსეთის დათმობები - ევროკავშირის პოზიცია

რადიო „თავისუფლების“ კორესპონდენტის, რიკარდ იოზვიაკის ცნობით, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს გადასცა დოკუმენტი, რომელშიც ჩამოყალიბებულია დათმობები, რომლებზეც რუსეთი უნდა წავიდეს უკრაინასთან მოლაპარაკებების მსვლელობისას.
ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები უშუალოდ არ მონაწილეობენ აშშ-ს, უკრაინასა და რუსეთს შორის სამმხრივ მოლაპარაკებებში. მოლაპარაკებების
ბოლო რაუნდი ჟენევაში 17-18 თებერვალს გაიმართა. მას დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და შვეიცარიის ლიდერების უსაფრთხოების მრჩევლები ესწრებოდნენ. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, ისინი შეხვდნენ უკრაინის და ამერიკის დელეგაციებს.
დოკუმენტში, კერძოდ, ნათქვამია, რომ მშვიდობა და უსაფრთხოება შეუძლებელია „ევროკავშირის მოლაპარაკების მაგიდასთან მონაწილეობისა და ევროკავშირის ძირითადი ინტერესების გათვალისწინების გარეშე“.
დოკუმენტში, შეფასების თანახმად, წარმოდგენილია საკმაოდ „მაქსიმალისტური“ შეხედულება იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა. ერთ-ერთმა დიპლომატმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ევროკავშირი „უპასუხებს რუსი მაქსიმალისტების მოთხოვნებს უკრაინასთან დაკავშირებით“.
კიდევ ერთი ევროპელი ოფიციალური პირი, რომელიც იცნობს დოკუმენტს, მიიჩნევს, რომ მშვიდობის მიღწევა არ არის მხოლოდ უკრაინის მხრიდან დათმობები. „ჩვენ ასევე უნდა განვიხილოთ, თუ რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა“, - აღნიშნა მან.
დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ თუ უკრაინა შეზღუდავს თავისი ჯარების რაოდენობას ან თუნდაც გაიყვანს მათ გარკვეული ტერიტორიებიდან, მაშინ რუსეთმაც იგივე უნდა გააკეთოს. გარდა ამისა, დოკუმენტში არის მოთხოვნა, გამოირიცხოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული უკრაინის ტერიტორიების დე იურე აღიარება.
გარდა ამისა, რუსეთს მოეთხოვება შეწყვიტოს დეზინფორმაციული კამპანიები, კიბერშეტევები, საჰაერო სივრცის დარღვევა და ევროპისა და მეზობელი ქვეყნების არჩევნებში ჩარევა.
დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ უნდა გამოირიცხოს ბელარუსის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განლაგება და "აიკრძალოს რუსეთის სამხედრო ყოფნა და ჯარების განლაგება" ბელარუსში, უკრაინაში, მოლდოვაში, საქართველოში და სომხეთში.
დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა გადაუხადოს კომპენსაცია და წვლილი შეიტანოს უკრაინის აღდგენაში. სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ, ევროკავშირმა განუსაზღვრელი ვადით გაყინა რუსეთის ბანკის 210 მილიარდი ევროს ოდენობის აქტივები. ამ თანხის უმეტესი ნაწილი - დაახლოებით 190 მილიარდი ევრო - ინახება ბელგიაში, Euroclear-ის დეპოზიტარში.
დოკუმენტის ზოგიერთი ნაწილი შესაძლოა, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს განსახილველად წარედგინოთ 23 თებერვალს, ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრაზე .
