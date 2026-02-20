რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ალასკის საჰაერო თავდაცვის იდენტიფიკაციის ზონაში იმყოფებოდნენ

საჰაერო თავდაცვის იდენტიფიკაციის ალასკის ზონაში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ჩრდილოეთ ამერიკის საჰაერო-კოსმოსური თავდაცვის სარდლობამ (NORAD) განაცხადა. ინციდენტი 19 თებერვალს მოხდა.
- ეს ზონა აშშ-ის და კანადის სუვერენულ საჰაერო სივრცეებს მიღმაა და წარმოადგენს საერთაშორისო საჰაერო სივრცის გარკვეულ ნაწილს, სადაც ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა საჰაერო ხომალდის სწრაფად იდენტიფიცირებაა საჭირო.
NORAD-ის ინფორმაციით, ალასკის ზონაში იმყოფებოდნენ რუსეთის ორი სტრატეგიული ბომბდამშენი Ту-95, ორი გამანადგურებელი Су -35 და რადიოლოკაციური მართვის თვითმფრინავი A-50.
მათი ზუსტი იდენტიფიცირების, მეთვალყურეობისა და ზონის დასატოვებლად თანხლებისთვის სარდლობამ გაგზავნა ორი გამანადგურებელი F-16, ორი F-35 და კიდევ ხუთი საბრძოლო თვითმფრინავი. ისინი რუსულ თვითმფრინავებს არ მოშორებიან, სანამ მათ ალასკის ზონა არ დატოვეს.
NORAD-ი ხაზს უსვამს, რომ რუსული თვითმფრინავები საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში რჩებოდნენ და აშშ-ის ან კანადის სუვერენულ საჰაერო სივრცეში არ შეჭრილან. სარდლობის განცხადებით, რუსეთი ალასკის ზონაში მსგავს ქმედებებს რეგულარულად მიმართავს და ეს უშუალო საფრთხედ არ განიხილება.
- 2025 წლის აგვისტოში ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში გაიმართა აშშ-ის და რუსეთის პრეზიდენტების, დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. უკრაინაში ომის დასასრულებლად ტრამპის მცდელობებს მას შემდეგ რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესი არ მოჰყოლია.
