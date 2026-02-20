Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ჟურნალისტებმა დაადგინეს უკრაინაში დაღუპული 186 ათასი რუსი ჯარისკაცის ვინაობა

სამხედრო პირის დაკრძალვა ჩელიაბინსკში. 17 ივლისი, 2025.
სამხედრო პირის დაკრძალვა ჩელიაბინსკში. 17 ივლისი, 2025.

BBC-ის რუსულმა სამსახურმა, „მედიაზონამ“ და მოხალისეთა ჯგუფმა დაადგინეს 186 102 რუსი ჯარისკაცის ვინაობა, რომლებიც უკრაინასთან ომის დაწყებიდან მოყოლებული დაიღუპნენ.

გამომძიებლების თქმით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დადასტურებული სახელების რაოდენობა თითქმის 20 000-ით გაიზარდა, რაც რეკორდული ზრდაა დათვლის დაწყებიდან. თუმცა, კვლევის ავტორები აღნშნავენ, რომ დაღუპულთა რიცხვის ზრდა ფრონტზე არსებულ ვითარებას არ უკავშირდება.

ასევე აღნიშნულია, რომ დაღუპულთა შორის მოხალისეების წილი კვლავ იზრდება: ისინი ამჟამად დადასტურებული მსხვერპლის მესამედს შეადგენენ. დადგენილი მოხალისეების ნახევარზე მეტი ბოლო წელიწად-ნახევრის განმავლობაში დაიღუპა.

დათვლის მეთოდოლოგია ეფუძნება საჯარო ინფორმაციის ანალიზს: ნეკროლოგებს, სოციალური მედიის პოსტებს და განცხადებებს უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების ძებნის შესახებ. მსხვერპლთა რეალური რაოდენობა შესაძლოა გაცილებით მაღალი იყოს.

Bloomberg-ის ცნობით, მთელი ომის განმავლობაში რუსეთის მთლიანმა დანაკარგებმა 1,2 მილიონს გადააჭარბა. დეკემბერში რუსეთის არმია დღეში საშუალოდ 1130 დაღუპულ და დაჭრილ მეომარს კარგავდა, ყოველთვიურმა დანაკარგებმა კი 35 000-ს მიაღწია. იანვარში რუსეთის ჯარისკაცების დანაკარგების მაჩვენებელმა მოხალისეების რეკრუტირების მაჩვენებელს გადააჭარბა.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG