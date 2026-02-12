კონფლიქტის დაზვერვის ჯგუფი: 2025 წელს რუსეთსა და უკრაინაში თითქმის 3000 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა

CIT-ის მოხალისეთა გუნდის მონაცემებით, ფრონტის ხაზის ორივე მხარეს მინიმუმ 2 919 მშვიდობიანი მოქალაქე (მათ შორის 96 ბავშვი) დაიღუპა, ხოლო 17 775 დაიჭრა (მათ შორის 1000 ბავშვი). დაღუპულთა საერთო რაოდენობამ 20 694 შეადგინა. 2024 წელთან შედარებით, დაღუპულთა რიცხვი 12%-ით გაიზარდა, ხოლო დაშავებულთა რიცხვი 25%-ზე მეტით.
ანგარიშში ნათქვამია, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში სიკვდილიანობისა და დაშავების 79% უკრაინის კონტროლქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მოხდა.
იქ CIT-მა 2025 წელს 16300 მსხვერპლი დააფიქსირა (2348 მოკლული და 13952 დაჭრილი).
უკრაინის რუსეთის კონტროლქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე სულ 2 049 ადამიანი დაიღუპა (298 დაიღუპა და 1751 დაიჭრა), ხოლო რუსეთში - 2 345 (273 დაიღუპა და 2072 დაიჭრა). 2025 წელს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინისა და რუსეთის ტერიტორიებზე დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 6%-ით შემცირდა, ხოლო კიევის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე, პირიქით, 35%-ით გაიზარდა.
2025 წელს ყველაზე სასიკვდილო თავდასხმებს შორის CIT-ი გამოყოფს უკრაინის ქალაქებზე - ტერნოპილზე, სუმიზე, კრივოი-როგზე, კიევსა და დნეპროპეტროვსკზე - რუსეთის სარაკეტო დარტყმებს.
CIT-ი დაასკვნის, რომ მართვადი ზუსტი საბრძოლო მასალის გავრცელება არ ამცირებს მსხვერპლს. თუ 2025 წლის ტენდენციები - დრონების გამოყენების ზრდა და საჰაერო იერიშები გაგრძელდება, გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში დაღუპულთა რიცხვი, სავარაუდოდ, 2026 წელსაც გაიზრდება, ადგილზე არსებული ვითარების მიუხედავად.
ინფორმაციის შეგროვებისას, CIT-ი ძირითადად ეყრდნობა ოფიციალური პირების (და რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე, რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ადმინისტრაციების წარმომადგენლების) განცხადებებს, აგროვებს ფოტო და ვიდეო მასალას მედიასაშუალებებიდან და Telegram-ის არხებიდან და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, ახდენს დარტყმების ადგილების გეოლოკაციას.
CIT-ი ხაზს უსვამს, რომ ის ვერ იძლევა გარანტიას, რომ ყველა ინციდენტი 100%-ით შევა მონაცემთა ბაზაში, განსაკუთრებით თუ ისინი ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ არ არის გავრცელებული.
