ტრამპი გრენლანდიაში საავადმყოფო გემს გაგზავნის. “გრენლანდიას სხვა ქვეყნების სამედიცინო დახმარება არ სჭირდება“ - დანიის თავდაცვის მინისტრი

ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გემი დაეხმარება იმ ავადმყოფების მკურნალობას, რომლებსაც არქტიკულ კუნძულზე დახმარების მიღება არ შეუძლიათ. მან თქვა, რომ გემი გზაშია.
ტრამპმა არაერთხელ წამოაყენა ტერიტორიული პრეტენზიები გრენლანდიის მიმართ. არქტიკულ კუნძულზე, რომელიც დანიის ტერიტორიაა, დაახლოებით 57 000 ადამიანი ცხოვრობს.
აშშ-ის საავადმყოფო-გემებს, როგორც წესი, სტიქიური უბედურებების შემთხვევაში აგზავნიან შესაბამის ტერიტორიაზე. აშშ-ის საზღვაო ძალების ცნობით, თითოეულ მათგანს დაახლოებით 1000 საავადმყოფო საწოლის ტევადობა აქვს.
გრენლანდიას სხვა ქვეყნების სამედიცინო დახმარება არ სჭირდება, განაცხადა დანიის თავდაცვის მინისტრმა 22 თებერვალს ტრამპის ინიციატივის საპასუხოდ.
„გრენლანდიის მოსახლეობა საჭირო ჯანდაცვას იღებს. ისინი მას ან გრენლანდიაში იღებენ, ან, თუ სპეციალიზებული მკურნალობა სჭირდებათ, დანიაში იღებენ. ამიტომ, გრენლანდიაში სპეციალური ჯანდაცვის ინიციატივის საჭიროება არ არის“, - განუცხადა თავდაცვის მინისტრმა ტროელს ლუნდ პოულსენმა დანიურ მაუწყებელ DR-ს.
გრენლანდიაში, ისევე როგორც დანიაში, ჯანდაცვაზე წვდომა უფასოა. უზარმაზარ არქტიკულ კუნძულზე ხუთი რეგიონული საავადმყოფოა, ნუუკის საავადმყოფო კი ყველა გრენლანდიელს ემსახურება.
გრენლანდიის ადგილობრივმა მთავრობამ თებერვლის დასაწყისში კოპენჰაგენთან შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რათა გაუმჯობესებულიყო გრენლანდიელი პაციენტების მკურნალობა დანიის საავადმყოფოებში.
