ნიკა გვარამიას "საბოტაჟის საქმეზე" 30-ათასლარიანი გირაო შეეფარდა

"კოალიცია ცვლილებისთვის" ერთ-ერთ ლიდერს, ნიკა გვარამიას, ე.წ. საბოტაჟს საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით 30 000-ლარიანი გირაო შეეფარდა.
გადაწყვეტილება დღევანდელ, 23 თებერვლის, დახურულ სხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ მახარობლიძემ მიიღო.
მოსამართლის გადაწყვეტილებით, ნიკა გვარამიას ასევე აეკრძალა საზღვრის კვეთა საგამოძიებო ორგანოს ინფორმირების გარეშე, ჩამოერთვა პასპორტიც.
როგორც სხდომის დაწყებამდე განაცხადა ნიკა გვარამიამ, ის გადაიხდის შეფარდებული გირაოს თანხას.
ამავე საქმეზე იმავე ოდენობის - 30-ათასლარიანი - გირაო აქვთ შეფარდებული ოპოზიციონერებს, ზურაბ ჯაფარიძესა და გიორგი ვაშაძეს, ხოლო მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს - მილიონლარიანი გირაო.
- სხდომას არ ესწრებოდნენ პატიმრობაში მყოფი ნიკა მელია და ელენე ხოშტარია („კოალიცია ცვლილებისთვის“). ასევე, გირაოთი გათავისუფლებული მამუკა ხაზარაძე („ლელო - ძლიერი საქართველო“);
რას ედავებიან პოლიტიკოსებს
- ბრალდების თანახმად, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ელენე ხოშტარია, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე „საერთაშორისო სანქციების დასაწესებლად ხელოვნური საფუძვლის შექმნის მიზნით“, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს აწვდიდნენ ინფორმაციას ნავთობპროდუქტების იმპორტის, „სამხედრო სფეროში მათ ხელთ არსებული თუ გამოგონილი ვითარების შესახებ“ და „თითქოს საქართველოს საჰაერო სივრცე გამოიყენებოდა ირანული საბრძოლო დრონების რუსეთის ფედერაციისათვის მისაწოდებლად“;
- ელენე ხოშტარია, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს სანქციებისთვის აწვდიდნენ საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირების მონაცემებს - „შედეგად, სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან სანქციები დაუწესდა მთლიანობაში საქართველოს 300-მდე მოქალაქეს, მათ შორის პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, საჯარო მოხელეებს და ცალკეულ ბიზნესმენებს“;
- ზურაბ ჯაფარიძემ, გიორგი ვაშაძემ, ელენე ხოშტარიამ, ნიკა გვარამიამ, ნიკა მელიამ, მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ 2024 წლის არჩევნების შემდეგ „თითქოსდა არჩევნების გაყალბების საბაბით“ „დაიწყეს აქტიური მოქმედება ქუჩაში პროცესის რადიკალიზაციისთვის“;
- მიხეილ სააკაშვილი სოციალური ქსელში გამოქვეყნებული ინფორმაციითა და ვიდეომიმართვებით, რომლებიც ვრცელდებოდა მედიასაშუალებებით, „მხარდამჭერებს საქვეყნოდ მოუწოდებდა კანონსაწინააღმდეგო და ძალადობრივი ქმედებებისკენ“.
პოლიტიკოსებს ბრალი წაყენებული აქვთ სისხლის სამართლის კოდექსის ოთხი მუხლით:
- მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ - სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდების (317-ე - 3 წლამდე პატიმრობა) მუხლით;
- ზურა ჯაფარიძისა და გიორგი ვაშაძის წინააღმდეგ - საბოტაჟისა (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა) და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების (319-ე - 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა) მუხლებით;
- ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ - საბოტაჟის (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა), უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებისა (319-ე - 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა) და კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსების ან მხარდაჭერის (321-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით - 6-დან 10 წლამდე პატიმრობა) მუხლებით;
- ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ - საბოტაჟის (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა) მუხლით.
ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ბრალს აბსურდულად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ საქმის მასალები არავითარ მტკიცებულებას არ შეიცავს.
