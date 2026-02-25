Accessibility links

საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაშვებულია - 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა

დაშვებული სახელმწიფო დროშა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან
დაშვებული სახელმწიფო დროშა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან

105 წელი გავიდა საბჭოთა, ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ოკუპაციის დაწყებიდან.

1921 წლის 25 თებერვალს, რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი დაიკავა, საქართველოს საყოველთაო და თავისუფალი არჩევნების გზით არჩეული ხელისუფლება დაამხო და საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის - საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის - ანექსია განახორციელა.

25 თებერვალს, საბჭოთა ოკუპაციის დღის გამო, საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაუშვეს პრეზიდენტის სასახლის, პარლამენტის, მთავრობისა და სხვა ადმინისტრაციული დაწესებულებების შენობებზე.

  • საქართველოს პარლამენტმა 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ გამოაცხადა 2010 წლის 21 ივლისს მიღებული დადგენილებით.

საქართველომ დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 აპრილს აღიდგინა.

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთს ისევ ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი - ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი.

