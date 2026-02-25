გერმანიიდან დეპორტირებულთა შორის ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქეა

2025 წელს გერმანიაში დეპორტაციის თაობაზე ბრძანებების უმეტესობა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გაიცა (671), მას მოსდევდნენ ალბანეთის (661) და თურქეთის (618) მოქალაქეები. ეს სამი ქვეყანა წინა წელსაც დეპორტაციის ძირითადი წარმოშობის ქვეყნები იყო, თუმცა მაშინ სიაში დიდი სხვაობით (923) ალბანელები ლიდერობდნენ.
ეს სტატისტიკური მონაცემები საინფორმაციო სააგენტო dpa-მ გამოაქვეყნა, გერმანიის მთავრობის პასუხზე დაყრდნობით, რომელიც გერმანიის ბუნდესტაგში მემარცხენე საპარლამენტო ფრაქციის მიერ დასმულ შეკითხვაზე გასცა.
ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ გერმანიიდან დეპორტირებულების რაოდენობა 2025 წელს ოდნავ შემცირდა - 8 232 უცხოელმა მოქალაქემ დაკარგა ბინადრობის უფლება. 2024 წელს გერმანიიდან 9 277 უცხოელი იქნა დეპორტირებული.
2023 წლის დეკემბერში გერმანიის ხელისუფლებამ საქართველო თავშესაფრის მოთხოვნისთვის უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. თუმცა 2025 წელს ბერლინის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ უარი თქვა საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად მიჩნევაზე, როდესაც განიხილავდა ამ ქვეყნიდან ჩასულ წყვილთან დაკავშირებულ საქმეს.
ცოტა ხნის წინ, ევროკავშირის ქვეყნებმა საბოლოოდ დაამტკიცეს ცვლილებები დეპორტაციის წესებში, რომლებიც თავშესაფრის მაძიებლების უფრო სწრაფად გაძევების საშუალებას იძლევა იმ ქვეყნების თავშესაფრის მომწოდებელ ცენტრებში, რომლებთანაც მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ. ოფიციალური გადაწყვეტილება ევროკავშირის საბჭომ 23 თებერვალს მიიღო და ძალაში 12 ივნისს შევა, თავშესაფრის წესების საერთოევროპული რეფორმის ფარგლებში.
ახალი წესების თანახმად, გერმანიას და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს შეეძლებათ ადამიანების მესამე ქვეყნებში დეპორტაცია მაშინაც კი, თუ თავშესაფრის მაძიებლებს იქ პირადი კავშირები არ აქვთ.
გარდა ამისა, საბოლოო ჯამში, შემუშავებულია „უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნების“ საერთოევროპული სია, რომელსაც ევროკავშირის ყველა წევრი გამოიყენებს. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებიც ჩაითვლებიან „უსაფრთხოდ“, თუმცა გათვალისწინებულია საგამონაკლისო წესები ევროკავშირის მიერ სანქციების დაწესების ან შესაბამის ქვეყანაში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემთხვევაში. ასეთ სიებს ადრე ევროკავშირის ცალკეული წევრი ქვეყნები, მათ შორის გერმანიაც, აწარმოებდნენ.
