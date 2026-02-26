Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

თავდაცვის სამინისტროს ავტობუსი ავარიაში მოყვა, დაიღუპა ორი სამხედრო

შემთხვევის ამსახველი კადრი
შემთხვევის ამსახველი კადრი

ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა დასავლეთ საქართველოში, ქობულეთის შემოვლით გზაზე - თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ავტობუსი სატვირთო ავტომანქანას დაეჯახა.

შემთხვევა დღეს, 26 თებერვალს დილით, დაახლოებით 08:00 საათზე მოხდა.

დაღუპულები არიან:

  • მძღოლი, კაპრალ-სპეციალისტი ლევან აშორტია;
  • კაპრალი ლავრენტი მაკარაძე.

მათ გარდა, ავტობუსში არავინ იმყოფებოდა.

  • დაშავებულია სატვირთოს მძღოლი, რომელიც კლინიკაში გადაიყვანეს.

საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-6 ნაწილით (საავტომობილო უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რამაც მსხვერპლი გამოიწვია). დეტალების გასარკვევად დანიშნულია ექსპერტიზაც.

რადიო თავისუფლებამ დეტალების გასარკვევად მიმართა თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურსაც, მათგან დამატებითი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, ინფორმაცია განახლდება.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG